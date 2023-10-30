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外交部发言人：中方支持推动形成具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范

2023年10月30日20:58 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月30日电（记者董雪、袁帅）外交部发言人汪文斌30日表示，中方支持在联合国框架下讨论人工智能治理，增加发展中国家代表性和发言权，推动形成具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范。

　　当日例行记者会上，有记者问：日前，联合国宣布成立“人工智能高级别咨询机构”，负责分析人工智能国际治理并提出政策建议，两名中国学者入选机构成员。中方对此有何评价？

　　汪文斌说，人工智能治理事关全人类共同福祉，需要国际社会群策群力。作为联合国安理会常任理事国和国际社会负责任的一员，中方支持在联合国框架下讨论人工智能治理，增加发展中国家代表性和发言权，推动形成具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范。

　　汪文斌表示，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，习近平主席宣布中方提出《全球人工智能治理倡议》，发出了引领全球人工智能治理的中国强音。中方提出的《全球人工智能治理倡议》围绕人工智能的发展、安全和治理阐述立场主张，提出以人为本、智能向善、尊重主权、协同共治等原则，体现了中国对人工智能的深刻理解，反映了包括广大发展中国家在内的各方普遍认可的理念及诉求。倡议提出，各国应加强信息交流和技术合作，共同做好风险防范，促进人工智能技术造福于人类，反对利用人工智能干涉他国内政、阻挠他国发展。

　　“中方欢迎各国政府、国际组织、技术企业、科研院校、民间机构等各主体秉持共商共建共享的理念，协力共同促进人工智能治理。”汪文斌说。

(责编：徐祥丽、袁勃)

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