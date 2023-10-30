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中国海洋塑料污染治理新模式获联合国“地球卫士奖”

2023年10月30日19:31 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕10月30日电（记者闫然 黎华玲）联合国环境规划署30日宣布，将联合国环保领域最高荣誉“地球卫士奖”奖项授予中国海洋塑料废弃物治理新模式“蓝色循环”，以表彰这一模式对近岸海域塑料污染治理作出的杰出贡献。

　　联合国环境规划署在当天发布的一份声明中说，“蓝色循环”模式运用区块链和物联网等技术，实现海洋塑料污染收集、再生、再制造、再销售等全环节可视化追溯，迄今已收集超过1万吨海洋废弃物，是中国最大的海洋塑料废弃物回收项目，获颁“地球卫士奖”中的“商界卓识奖”。

　　“为了我们的健康和地球生态，我们必须终结塑料污染。这需要彻底转型，减少塑料产量，淘汰一次性塑料，并转向重复利用系统和替代品，以避免塑料污染对环境和社会造成的负面影响。”联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在声明中说，今年的获奖者“展现了创新性治理方案切实有效，启发我们重新审视人类和塑料的关系”。

　　“蓝色循环” 模式于2020年开始在中国浙江探索，由沿海民众、渔民、船舶及多家企业共同参与。通过吸纳沿海民众加入海洋塑料废弃物收集，联合塑料应用企业，并设立“蓝色联盟共富基金”进行价值二次分配，惠及一线收集群体，达到生态与富民的“双赢”。

　　“地球卫士奖” 是联合国环保领域最高荣誉，每年颁发一次，旨在表彰对环保产生变革性影响的个人、团体和组织。2023年，联合国环境规划署共收到2500个“地球卫士奖”提名，5个提名凭借应对塑料污染的创新解决方案和变革行动获奖。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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