新华社东京10月30日电 综述：日本移动出行展定义未来出行方式

新华社记者钱铮 欧阳迪娜

正在东京国际展览中心举办的第47届东京车展28日起面向公众开放。从2023年开始，东京车展更名为日本移动出行展。正如名称变化所体现的那样，展会反映出汽车行业力图超越原有的行业定义，依靠人工智能等技术追求新的附加价值，以软件和解决方案等定义未来出行方式。

大概六、七年前，汽车业界开始出现一个词——CASE，并且逐渐流行。CASE由车联网、自动驾驶、共享和服务、电动化几个关键词的英文首字母组成。从本届展会看，CASE不仅未过时，其内容还更加丰富。比如，C还可以指碳中和；A除了自动驾驶外，也可以是人工智能；S还能代表可持续发展的产品和技术随处可见；E表示各种解决方案令未来的出行和物流更高效。

碳中和及可持续发展是近几年在日本各种场合被频频提及的词汇。本届展会展出的新能源车、新材料等都意图助力实现碳中和目标、建设可持续发展社会。

本田技研工业公司展出了一款紧凑型纯电动概念车型。其车顶和引擎盖有两块太阳能电池板，晴天时一天的发电量可支撑车辆行驶5至6公里。现场解说员表示，虽然发电量有限，主要还是依靠充电，但这一设计旨在传播可持续发展的理念。

现场解说员还介绍，这款小车的车身最外层材料采用100%可循环利用的丙烯酸树脂，后挡风玻璃和后侧车窗玻璃也是树脂材料。材料不仅自身环保，而且因为可直接做成彩色的，所以车身不需要像普通车一样喷漆，从而减少喷漆产生的污染。

本田还致力于构筑一个以移动式轻量电池包为基础、融合能源服务和实现自由移动服务的生态圈。在这个生态圈里，电动自行车、电动摩托车等移动工具及挖土机、铲车等工程车辆都能使用可交换电池包。当电量不足时，只要找到最近的电池交换站，换上充满电的电池包就能继续工作。这一定程度上解决了目前纯电动车充电时间较长的问题，可弥补太阳能等可再生能源发电量随自然条件波动较大的弱点。

此外，多家企业本次展出了L4级别的自动驾驶技术和车辆。来自美国的图森未来公司是一家专攻自动驾驶卡车技术的公司，目前在世界范围内运营的L4级自动驾驶卡车已超过70辆。其日本分公司2023年在东京和名古屋间的高速公路上开展利用L4级技术的卡车自动驾驶实证试验并取得成功。

日本本土商用车品牌五十铃汽车公司则展示了L4级自动驾驶实证试验用大型卡车“风神”。此外，本田公司展出了采用L4级自动驾驶技术的出租车Cruise Origin，因为没有驾驶席，车内显得很宽敞，能乘坐6人。可以看出，日本希望用自动驾驶技术来解决货车和出租车司机不足的问题。

如果说2017年的东京车展上人工智能还是一个时髦词汇，那么在今年展会上，人工智能已经融入很多产品。

丰田雷克萨斯品牌预计于2026年上市的纯电动轿车LF-ZC采用基于最新人工智能技术的下一代声音识别系统，能对声音输入的信息迅速响应并提供合理方案。对驾驶员来说，人工智能通过自然对话规划行驶路线，按照驾驶员日常的习惯、喜好、当时的心情建议目的地，帮助推荐和预约餐厅等，简直就是个贴心管家。

利用自己的数字店铺运营服务和生成式人工智能技术，日本电信电话数据公司联合丰田公司在展会上开设了一家可供参观者体验的无人店铺。店铺就开在丰田公司的自动驾驶纯电动车e-Palette上，具备自然语言处理和推荐功能的生成式人工智能会根据消费者的情况推荐最适合的商品，并提供多样化的购物体验。

由于人口老龄化加剧等因素，日本物流业面临严重的人手不足问题。据统计，到2024年，日本商用卡车的运输能力将出现约14%的缺口；到2030年，缺口将扩大到约34%。增加司机人数不现实，解决方法就是提高货物运输效率。

“下一代物流”公司推出的物流优化系统能把全国各地的货物和货车信息全部收集起来并实现可视化，根据货物种类、重量、混载条件、出发地和目的地、车辆运行情况、司机休息时间、中转地等提供最合理的货物混载方案。系统还能给出长途干线运输在中转地交换司机的具体方案，让两边的司机都能实现当天往返。现场工作人员介绍说，由于缺乏合理的混载，目前日本货车的运载量超过一半被浪费。通过优化不仅能提高效率、弥补司机数量缺口，还能提高司机工资、减少二氧化碳排放。

东京车展是全球著名车展之一，本届展会共吸引470多家企业参展，数量为历史最多。展会将持续到11月5日。

(责编：徐祥丽、杨牧)