新华社新加坡10月30日电 专访：美国经济政策拖累全球经济——访新加坡南洋理工大学经济专家闫黎

新华社记者刘春涛 蔡蜀亚

新加坡南洋理工大学南洋商学院高级讲师闫黎日前接受新华社记者采访时表示，美国政府大肆举债、美联储本轮激进加息，其政策外溢效应正在拖累全球经济。

他表示，美国货币政策叠加乌克兰危机和巴以冲突，导致全球主要经济体大多通胀高企，大宗商品价格飙升，全球粮食供应等受到冲击，许多国家经济发展受到显著影响。

对于一些发展相对滞后的国家来说，大宗商品尤其是粮食价格高企，造成食品供应短缺，货币购买力严重缩水。一些国家出现粮食危机，国计民生和经济社会发展受到严重影响，人道主义危机加剧。在新兴市场经济体中，巴西等传统产粮大国也出现粮食供应紧张、价格高企现象，经济社会发展受到影响。

闫黎还表示，受美国经济政策影响，许多发展中国家和新兴市场经济体能源、原材料和其他主要生产资料价格高企，制造业和出口遭遇前所未有的困难。很多国家不得不发行美元债券，用以维持重要生产资料和生活必需品的进口。新增的美元债务又给这些国家本身相对脆弱的金融体系带来更高风险。

欧盟等发达经济体也受到美国经济政策冲击，输入性通胀和重要生产生活要素价格上涨，导致中小型企业大量倒闭，失业率居高不下，民众生活成本显著增加。此外，欧美住房抵押贷款利率攀升，给民众带来极大生活压力。民众不满情绪引发社会撕裂、政治不稳定、民粹主义抬头。

闫黎表示，未来美国如果继续采取不负责任的财政货币政策，将对全球经济产生持续负面溢出效应，这与其说是“拖累”，不如说是“掠夺”。

(责编：曹欣悦、崔译戈)