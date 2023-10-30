新华社日内瓦10月30日电 专访：中国经济展现出发展韧性——访联合国贸发会议资深经济学家梁国勇

新华社记者陈斌杰

联合国贸发会议资深经济学家梁国勇日前接受新华社记者书面专访时表示，中国经济今年前三个季度的增长态势展现出了发展韧性和潜力。

中国国家统计局发布数据显示，初步核算，今年前三个季度中国国内生产总值（GDP）按不变价格计算同比增长5.2%。

梁国勇指出，在世界主要经济体中，中国经济增速较快。另外，今年下半年以来，中国宏观经济政策持续发力，一些市场普遍关注的问题得到处置，风险逐步化解。

梁国勇特别提到，从今年前三个季度的贸易数据来看，疫情后中国居民出境旅游大幅增长，推高了中国服务贸易进口，有利于促进其他国家的经济增长。

梁国勇说，过去十几年间，中国一直是推动世界经济增长的最大引擎。作为全球第二大经济体，中国将在世界经济增长中继续发挥重要作用。他预计今年中国对世界经济增长的贡献率将达到三分之一。

谈及即将在上海举办的第六届中国国际进口博览会，梁国勇认为，进博会搭建了国际采购、投资促进和开放合作的国际平台，有利于扩大中国进口采购，为各国企业提供新的机遇。

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