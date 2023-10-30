王秀芳 涂敏 阳茜 李丽萍

10月27日，欧亚国家媒体看贵州记者团走进观山湖公园。漫步绿道、游览公园、参观展馆，在切身感受贵阳生态之美后，摩尔多瓦“诺伊”通讯社代表谢尔盖·若鲁迪连连赞叹：“非常雅致，满眼都是绿色，空气新鲜纯净，一切都棒极了！”

群山莽莽，绿涛似海。作为首个国家森林城市，贵阳市森林覆盖率达55.3%，被称为“林城”。观山湖公园位于观山大桥南北两侧，总占地5500余亩，其中森林面积4160亩，园内林木茂盛、空气清新、湖水透澈，是观山湖区的城市“绿肺”。

城市地标与绿水青山相得益彰。人民网 阳茜摄

秋日时节，观山湖公园景色美不胜收，远远望去，宛如一幅色彩斑斓的精美画卷，让人心旷神怡。公园外围，一条红褐色的步道如项链般串起周边景致，中式古典文化园林景墙、休闲廊架、炫彩灯光墙等点缀其间，既提高城市品位，更为市民休闲娱乐、健身锻炼提供了好去处。

远眺观山湖公园。人民网 阳茜摄

“这条绿道，是我们在‘一圈两场三改’中自选的特色建设项目。”贵阳市生态环境局观山湖分局党组书记、局长曹杨介绍，2021年10月，贵阳市委、市政府在全市范围内开展“一圈两场三改”建设（15分钟生活圈，停车场、农超市场建设，棚户区、老旧小区、背街小巷改造），让群众在家门口实现幸福升级。

观山湖公园秋意渐浓。人民网 阳茜摄

在充分考量群众安全出行、健身休闲等需求后，观山湖区规划了“一环铸魂、两脉相连、三园塑心、多网串联”的健康绿道，以充分展现“爽爽贵阳、美美观山湖”特有的自然山水、生态文明和文化特色，努力实现绿道社会效益、经济效益和生态效益有机统一。

欧亚国家媒体记者走进观山湖公园。人民网 阳茜摄

“规划为城市绿道和郊野绿道，总长约400公里。”曹杨告诉记者，绿道围绕城区观山湖公园、阅山湖公园、营盘坡公园等“城市绿心”而建，辐射四方、合围成环，涉及金阳大道、数博大道、林城东路、石标路等主次干道，按照先城区、后郊野、待开发区的建设原则分三期实施。

秋日时节，观山湖公园景色美不胜收。人民网 阳茜摄

2022年，总投资约4400万元的一期项目开工建设。作为以观山湖公园为核心的中央片区，一期绿道服务周边4个生活区约15万居民，串联15个口袋公园和3个商圈，真正实现品质生活在家门口提档升级，目前已完成总工程量的90％。

合影留念。人民网 阳茜摄

厚植生态优势，释放绿色红利。观山湖区绿道以民生情怀、生态文明、资源集约为原则，整合吸纳经济、文化、体育、旅游等业态，集聚郊野湖畔之趣、特色民族风情、自然山林谷地、都市数据家园等元素，将多元城市特色、多维休闲载体等融为一体，全力打造市民游客新的休闲健身目的地和旅游娱乐打卡点。

(责编：曹欣悦、常红)