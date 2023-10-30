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欧亚国家媒体看贵州｜外媒记者为“村BA”打call 现场感受它的“火”

涂敏 高华 王秀芳 阳茜
2023年10月30日13:53 | 来源：人民网
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赛场上，运动员挥汗如雨，争分夺秒地抢抓每一个球；赛场边，看台座无虚席，观众们的欢呼声不绝于耳……10月28日晚，2023年全国“村BA”冠军争夺战在贵州省黔东南州台江县台盘村举行。当晚，欧亚国家媒体看贵州记者团进入决赛现场，与上万名观众一同为球赛呐喊、助威。

2023年全国“村BA”冠军争夺战现场。人民网 阳茜摄

2023年全国“村BA”冠军争夺战现场。人民网 阳茜摄

决赛现场，来自广东的沙溪队与大朗队展开了激烈角逐，比分难分高下。两队运动员用自身精湛的球技和队友之间密切配合，打出了一个又一个的精彩进球。

外媒记者走进“村BA”决赛现场观看比赛。人民网 阳茜 摄

外媒记者走进“村BA”决赛现场观看比赛。人民网 阳茜 摄

“赛场上的能量太强大、太热烈了！来之前，我没有预料到一个村里的篮球赛，关注度竟然如此之高，简直难以想象。观赛时我注意到，现场男女老幼都有，三四岁的孩子也在现场看球。赛场上的气氛让人着迷，我甚至想和现场观众一起呐喊。”吉尔吉斯斯坦言论报商务经理乌玛特库尔·布拉尔基耶娃在观赛后表示。

“村BA”决赛现场，看台座无虚席。人民网 阳茜摄

“村BA”决赛现场，看台座无虚席。人民网 阳茜摄

来自白俄罗斯的雅罗斯拉夫·丹尼连科平时很少看篮球，这次的观赛经历让他印象深刻。“村BA”现场的观众人数和热烈气氛，都让他感觉到不可思议。他表示：“白俄罗斯也有篮球赛事，但观众的热情远不及此。这里的观众不仅为自己的队伍加油，也为对方球队加油。”

外媒记者举起手牌为运动员加油。人民网 阳茜摄

外媒记者举起手牌为运动员加油。人民网 阳茜摄

经过近一个半小时的激烈角逐，最终，广东沙溪队以84比78夺得冠军，广东大朗队获得亚军，宁夏三营队获得季军。

外媒记者在现场呐喊助威。人民网 阳茜摄

外媒记者在现场呐喊助威。人民网 阳茜摄

据了解，台盘村举办篮球赛的历史可以追溯至1936年，每逢当地“六月六”吃新节，村民便会举行篮球比赛，并形成“从天亮打到天黑，又从天黑打到天亮”的“天亮文化”。自今年赛事启动以来，“村BA”篮球风席卷全国，乡村体育与民俗文化的融合引起社会广泛关注，加速促成了村美、人富、精神足的和美乡村新局面。

(责编：曹欣悦、常红)

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