人民网东京10月30日电 （滕雪）10月26日至29日，为期4天的“2023日本国际旅游博览会”（Tourism Expo Japan）在大阪国际会展中心举办。国家旅游形象“你好 中国”亮相博览会，受到世界各国旅游业界人士和日本民众的喜爱。

日本国际旅游博览会中国展馆的节目表演。中国驻东京旅游办事处供图

“你好 中国” 国家旅游形象，由卡通熊猫形象、“Nihao China”彩色字母，以及“你好中国”汉字古风印章构成，整体画面设计活泼生动，体现了创新特色的浓厚中国风，自面向公众发布以来圈粉无数。此次日本国际旅游博览会上，中国展馆以“你好 中国”为主题，展现出中国各地的自然风光、历史文化、传统建筑、现代都市等一幅幅美妙画卷。来自上海、湖南、湖北、辽宁、广东、江西、江苏等17个省市的文化和旅游厅局及近百家旅游企业的代表在活动现场，为观众呈现了多场各具特色的旅游推介和文艺表演。除展示区外，此次中国展馆还特别设置了互动体验区：北京非遗兔儿爷填色、湖北神农架塘坊叠绣、广东剪纸、河南太极拳功夫教学、洛阳牡丹花茶品鉴、江苏手绘团扇体验、立体熊猫手绘等丰富多彩的体验活动。

日本国际旅游博览会中国展馆的黎族非遗项目“鼻箫”表演。中国驻东京旅游办事处供图

日本国际旅游博览会中国展馆北京非遗兔儿爷填色体验工作坊。中国驻东京旅游办事处供图

活动中，日本前首相菅义伟、众议院议员宮内秀樹，以及多国旅游业界人士前往中国展馆参观。现场的观众对中国各地的自然风光、历史文化、少数民族风情等旅游资源表现出浓厚兴趣，纷纷表示希望能尽快恢复中日两国旅游业界的交流和繁荣。

日本前首相菅义伟在中国展馆参观。中国驻东京旅游办事处供图

据悉，为拓展来自日本的入境游市场、提升各地参展实效，针对日本旅游市场的实际需求，中国驻大阪旅游办事处在全国各地申报的旅游路线中精选出了面向日本游客的《中国旅游精品路线20选》，以全新改版、首次亮相的旅游办官方网站为平台，在旅博会上面向日本旅游业界和游客进行发布，以期帮助日本企业更加快速、便捷地重启中国旅游线路的产品开发业务。

中国驻大阪旅游办事处官方网站公布的《中国旅游精品路线20选》页面截图。图片来源：网站截图

日本国际旅游博览会是世界最大的专业旅游博览会之一。“2023日本国际旅博会”吸引了70多个国家和地区的超过1000家机构和企业参展，15万人次从世界各地来到大阪参加此次展会。

日本国际旅游博览会中国馆主舞台的节目表演。中国驻东京旅游办事处供图

日本国际旅游博览会期间中国展馆的太极拳表演。中国驻东京旅游办事处供图

(责编：王禹蘅、常红)