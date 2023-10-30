新华网北京10月30日电 刚刚结束的杭州亚运会让杭州这座浪漫诗意的古都焕发出无限活力，科技赋能下，体育带来的激情与未来感和科技感完美相遇。与如火如荼的比赛现场相比，杭州文旅海外社交媒体平台上发布的亚运系列帖文不仅引发海内外参与关注，更为全世界粉丝搭建了一个“云游亚运”的平台，提升了杭州文旅影响力，并化“亚运流量”为杭文旅“粉丝留存”。

今年以来，杭州文旅努力探索“文旅+体育”营销模式，通过原创帖文、轻量化互动、海外达人合作等多种形式，策划发布亚运主题活动、视频、线路产品及新闻内容，侧重从海外粉丝能理解、感兴趣的角度解读亚运。截至10月8日，杭州文旅海外社交媒体平台亚运内容总曝光量超736万次，总互动量超55.9万次，总视频播放量超316万次；相关内容在新华网等国内媒体总曝光量103.9万次。

来自墨西哥的网络达人麦克斯发布“智能亚运场馆”视频，解读高科技的电竞场馆、融入生态环保设计的大莲花体育馆及“云上亚运村”管理系统，深度解读亚运智能化设计。“未来感亚运场馆”系列视频，将绚丽特效与亚运场馆结合，创造出赛博朋克风的未来杭州形象。

“杭州洋女婿”本杰明先后参与《探秘亚运村》和《亚运接力跑》视频拍摄。“亚运接力跑”活动于6-9月举行，来自13个国家、31个城市的粉丝拍摄56条接力视频，通过在世界各地奔跑的方式，表达对杭州的热爱及对亚运的支持，助力杭州亚运会。截止10月20日，该视频在三大平台上总曝光量超176.5万次，总互动量3065次，总视频播放量超129.4万次。

作为国内首批借助海外社交媒体进行文旅海外推广的城市，杭州在过去十年间一直致力于以人文交流与互动传播为突破口开展国际传播。自去年10月，这个老牌海外社交媒体账号群不断玩出新花样，它紧跟科技潮流，引入虚拟现实和AI元素，并在内容和互动方面打造新玩法，拉满科技感。

杭州文旅虚拟人物形象设计活动引起广泛关注，该栏目邀请著名画师于超主笔，将杭州城市拟人化，以宋画《妆靓仕女图》为灵感，创造了仕女形象。活动结合“AI生成+手工绘制+全民参与”的方式，塑造一个具有杭州韵味的虚拟人物——"杭小忆"，展示杭州宋代风采和丰富文化内涵，也激发海外粉丝参与感。

通过杭州文旅海外社交媒体平台主页可以发现，AI技术在日常运营中多有应用。例如：“未来城市”系列帖文利用AI绘画程序Midjourney对杭州实景图片进行处理，将现实与未来相融合，打造杭州未来感。

注重多样性互动也是日常运维的一大亮点。例如：“诗里杭州”和“扫码看福包”帖文鼓励粉丝动手参与，通过扫码听音频、看祝福。“诗里杭州”在邀请外籍人士朗诵杭州古诗的视频，还将古诗音频发布在海外音乐平台Spotify上，链接形成二维码后发布在海外社交媒体上，粉丝可扫码收听。春节期间的“扫码看福包”抓住粉丝好奇心，扫码后祝福语惊喜被一一打开。

在不断引入潮流科技的同时，杭州市文化广电旅游局也致力于提升账号温度，推出的《假装在杭州》系列视频由海外网友使用自制道具拍摄，凸显杭式生活文化特点。春节期间用发送电子贺卡的方式为粉丝送祝福，感恩节精选粉丝留言制作短视频回馈粉丝支持。

杭州文旅海外社交媒体平台已成为向世界推介杭州文化旅游的重要阵地。未来，杭州将持续洞察潮流，致力将城市之美传递到世界各地，与粉丝一同见证山水诗意和城市炫彩。（关彤）

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