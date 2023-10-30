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傅莹当场反驳：我不同意

蒙江
2023年10月30日10:40 | 来源：长安街知事
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“我不太同意这类观点——‘中国的发展壮大导致亚太地区的前景不确定’。”29日下午，外交部原副部长傅莹在北京香山论坛上，现场驳斥美国学者的观点。

傅莹（左三）在中外名家对话中发言。斯基摄

傅莹（左三）在中外名家对话中发言。斯基摄

10月29日至31日，第十届北京香山论坛在北京国际会议中心如期举办。29日下午，中外名家围绕“中国在维护亚太安全中的作用”展开对话。

会上，美国昆西国家事务研究所东亚项目首席主任迈克尔·史文在发言中提到“中国发展壮大导致亚太地区前景不确定”、“中国在亚洲的最终安全角色是什么仍然不确定”等观点。

“迈克尔，你的逻辑让中国人感到困惑。你的意思是，只要中国仍然很贫穷、欠发达，亚太地区就会好。”在迈克尔发言后，傅莹现场反驳，表示她不同意前者的观点，“如今，中国是亚太地区发展奇迹的推动力量，包括美国也从中大大受益，而现在这却成为一个问题了？”

中外名家对话现场 斯基摄

中外名家对话现场 斯基摄

傅莹继续说，我明白（迈克尔·史文的）这种逻辑是怎么来的，这可能是数世纪以来国际社会主导力量之间相互竞争的逻辑。但是，中国来自一个非常不同的背景——中国拥有亚洲文明，有自己的道德标准和信仰，中国是一个由中国共产党领导的社会主义国家。我们倡导命运共同体、平等互利、相互尊重，我们尊重每个国家选择自身发展道路的权利。中国和美国有很大的不同，中国在科学技术领域可能落后于美国，但这并不影响中美双方都可以追求各自的进步，同时从彼此发展及地区发展中获益。

“就亚太地区来说，假如中国的发展壮大是威胁，那么如果有一天印度变成了一个更大的经济体呢？印度尼西亚呢？”傅莹指出，“美国的逻辑是，因为中国发展壮大了、因为中国强大了，那么中国就是威胁，这是不可接受的，这对中国人来说没什么说服力。”

傅莹（左三）反驳迈克尔·史文（左四）。斯基摄

傅莹（左三）反驳迈克尔·史文（左四）。斯基摄

傅莹分析称，我们没有威胁任何人，中国通过和平发展获得了今天的成就。美国对于失去世界领导权的焦虑感，是经济全球化和世界格局改变的结果。美国犯了太多错误，其国内和国际政策亟待调整。

“我不知道美国需要多长时间才能意识到它对华关系的评估存在错误，以及需要多久才能回过头来重新审视亚太地区，努力成为该地区发展的积极贡献者，而不是试图用竞争来优先定义该地区的议程，‘劫持’了亚太地区成功的合作、对话及经济发展的长期议程。”

“几乎所有的亚洲国家都不愿意卷入（大国竞争）、被迫选边站队，也不愿为强权政治牺牲自身。美国在追求与中国的竞争，并寻求分裂亚太地区，以及将地区经济议程政治化的道路上，将会感到孤独。”傅莹说。

(责编：王静、杨光宇)

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