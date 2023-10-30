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崔天凯：美国一些所谓的“中国问题专家”往往是“半瓶子醋”

2023年10月30日10:35 | 来源：环球网
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【环球网报道】第十届北京香山论坛于10月29日至31日在京举办。29日上午，前中国驻美大使崔天凯在“高端对话”活动中谈及美国一些持对华强硬、极端立场的“反华议员”。他表示，这些人中很多根本就没来过中国，也不知道真实中国是什么样子，仅是凭想象甚至怀疑来定位中国，这会害了他们自己。崔天凯认为，中美两国都需要实事求是，把对对方的认识和判断建立在事实基础上。

当天活动上，主持人询问崔天凯，中国古代有个寓言故事“疑人偷斧”，他是否认为美国国内确实存在一些这样的人士，即“反华政客”，他们希望挑起一些局部冲突以消耗中国的实力，他们的想法又会多大程度落实到美国对华政策中，这样的担忧是否是多余的？

“美国当然是个很大的国家，有句话讲‘林子大了什么鸟都有’。各种各样的人都有，各种观点都有，这本身倒是并不奇怪。”崔天凯说，“但如果你仔细看下，你会发现那些非常极端的反华的人，很多人根本就没来过中国，也不知道真实的中国是什么样子，也不了解中国的历史、中国的文化，（不知道）中国的老百姓在想什么。（他们）完全从一个主观的角度出发。”

崔天凯继续说，同时美国也有一些所谓的“中国问题学者专家”，他们可能研究了一些中国的议题，也会讲几句中文，但他们真的了解中国吗？这些人往往是“半瓶子醋”。“这样其实也很危险，因为别人会以为他们是专家，但结果讲出来的话却是误导，”崔天凯表示，所以他认为中美两国都有责任实事求是，把对对方的认识和判断建立在事实基础上。

“尤其我觉得美国的一些政治家也好，其他人也好，需要更多地了解中国。了解真实的中国，了解今天的中国，了解中国人在想什么，（了解）中国为什么制定这样的政策，中国为什么走这样的道路，为什么有这样的制度，”崔天凯称，如果对中国毫无了解，仅是凭想象甚至怀疑来定位中国，那就是“杯弓蛇影”，害了自己。

崔天凯最后表示，目前中美交往正在恢复，要大力鼓励两国交往，同时进一步扩大、深化中美之间的了解。

北京香山论坛创办于2006年，始终秉持平等、开放、包容、互鉴的精神，已发展成为全球重要安全对话平台之一。本届论坛的主题是“共同安全、持久和平”，聚焦全球安全倡议重点合作方向，为各方共议安全难题、求解安全之策、促进安全合作提供平等发声机会。设置了4个全体会议议题，包括“大国责任与全球安全合作”“发展中国家在全球安全中的作用”“亚太安全架构：现状与未来”“地区安全与发展：路径与目标”，8个分组会议题，还安排了“中外青年军官学者研讨会”等多场特色研讨活动。

从2014年起，北京香山论坛由“二轨”论坛升级为“一轨半”的高端防务与安全对话论坛。随后，北京香山论坛常被拿来和始于2002年的新加坡香格里拉对话会作对比。中国军事专家对《环球时报》表示，香格里拉对话会是一个西方搭台的国际安全论坛，体现了以美国为主的西方大国意志。而北京香山论坛则为广大发展中国家和中小国家搭建平台，让亚、非、拉、中东等地区的国家有发声的机会，相互之间不是竞争关系，是互相弥补的关系。

(责编：王静、杨光宇)

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