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联合国机构：加沙地带民众抢夺物资 社会秩序呈崩溃迹象

2023年10月30日10:32 | 来源：新华网
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新华社北京10月30日电 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处29日说，加沙地带数以千计民众闯入该机构设在当地的多处仓库和配送中心，抢走面粉及其他基本物资。

近东救济工程处在一份声明中说，在加沙地带中部和南部，人们抢走小麦面粉和包括卫生用品在内的物资。其中一处被抢仓库位于代尔拜拉赫，用于存储从埃及运入加沙地带的人道主义援助物资。

“这种迹象令人担忧，”近东救济工程处加沙事务负责人托马斯·怀特说，抢夺物资说明在经历了以军持续三周的轰炸和严密封锁后，加沙地带社会秩序开始崩溃，“人们感到害怕、沮丧和绝望”。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）7日自加沙地带对以色列境内军民目标发起突袭并扣押大量人员。以军随后对加沙地带展开多轮空袭，使得人道主义援助车队难以通行。以色列还全面封锁加沙地带，切断水、电、燃料等供应。

近东救济工程处说，加沙地带市面上的物资即将耗尽，而从埃及通过卡车运入加沙地带的人道主义援助物资远远不足。“社会需求庞大，即便只是基本生存需求。而我们到手的援助也很少，且不稳定”。

近东救济工程处先前说，已有超过50名工作人员因空袭遇难，由于物资运输受限，这一机构帮助加沙地带民众的能力已经竭尽。

怀特呼吁：“应定期稳定地向加沙地带运送人道主义物资以满足需求，特别是在局势紧张和民众沮丧情绪加剧的情况下。”（刘江）

(责编：曹欣悦、崔译戈)

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