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2023年印尼第七届HSK中国留学就业展顺利举办

2023年10月30日10:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达10月29日电 （记者李培松、曹师韵）10月29日，由汉考国际主办、印尼雅加达华文教育协调机构（以下简称雅协）承办的2023年印尼第七届HSK中国留学就业展在雅加达顺利举办。来自中国的清华大学、中国人民大学、中国石油大学（北京）、北京理工大学等20余所双一流高校及部分知名企业参展，吸引了近5000名来自印尼全国各省市的HSK考生、中文学习者、家长及社会各界人士前来。

中国驻印尼大使馆文化参赞周斌出席并致辞。周斌表示，近年来，中印尼双边关系一直维持着良好的发展势头，高层互访频繁，两国政治互信不断提高，各领域合作不断深化。中国已连续10年成为印尼最大贸易伙伴。随着共建“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”构想的全面对接，中印尼经贸合作取得丰硕成果。他表示，留学就业展的举办有利于汇聚整合优质教育资源，形成更大合力，推动中印尼两国人文交流、民心相通、合作共赢。

中国驻印尼大使馆文化参赞周斌致辞。 人民网记者曹师韵摄

中国驻印尼大使馆文化参赞周斌致辞。人民网记者 曹师韵摄

印尼驻中国大使馆教育文化参赞李健表示，他本人是到中国留学过的受益者，深刻知道全面了解一个国家不能只靠新闻报道和刻板印象。中国目前已经成为全球最受欢迎的留学目的地之一，很多大学开设了优质课程。印尼学生留学中国，不仅能够丰富自己的语言文化能力，而且有利于拓宽就业面。他鼓励印尼学生克服语言文化障碍，做中印尼双边沟通合作的桥梁。

汉考国际副总经理刘小龙介绍，近5年来，有7.7万人在印尼参加了中文考试，这一数据仍在增长。HSK中国留学就业展已发展成来华留学及中文人才就业项目中规模最大、参与学生最多、院校层次最高的综合性国际教育交流合作平台，惠及全球40多个国家的50多万名中文学习者，为国内高校、中外企业和海外学子之间搭建信息之桥、沟通之门，成为中外教育文化交流、招聘就业的新平台。

2023年印尼第七届HSK中国留学就业展现场。印尼雅加达华文教育协调机构供图

2023年印尼第七届HSK中国留学就业展现场。印尼雅加达华文教育协调机构供图

雅协执行主席蔡昌杰表示，此次参与观展学校达203所，截至目前，雅协累计组织了超3万名中文爱好者参展。

印尼HSK中国留学就业展是集考试、留学、展览为一体的综合性展会，旨在为印尼汉语学习者、意向留学中国学生提供深入了解中国高校的窗口，为印尼和中国的知名高校、企业等提供深入交流的平台。

(责编：王禹蘅、常红)

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