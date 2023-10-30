人民网里约热内卢10月29日电 （记者时元皓）当地时间10月29日，浙江省粮食和物资储备局党组书记、局长潘建漳率代表团访问巴西中国浙江商会，并与巴西中国浙江商会会长郑侠茂等开展座谈交流。

巴西中国浙江商会与浙江省粮食和物资储备局代表团座谈交流。人民网记者 时元皓摄

潘建漳介绍了浙江省粮食和物资储备局的基本情况及此访行程。潘建漳表示，粮食储备工作符合中国国情，在保障粮食市场供给、维护粮食安全等方面扮演着重要角色。为确保粮食有效供给，浙江省需要从国内其他产区调入，也需要从国外进口，其中包括巴西的大豆等农产品。此访将进一步了解与巴西在农业方面的合作机会，增进交流。

郑侠茂表示，巴西中国浙江商会是中巴贸易往来的一支重要力量，也是浙商在巴西拓展事业的重要平台。巴西是农业大国，也是中国大豆、牛肉等多种农产品的重要进口来源国，中巴两国在农产品贸易方面具有极强的互补性，合作前景广阔。巴西中国浙江商会将继续利用自身在巴优势服务好家乡团队，为两国贸易往来、交流合作牵线搭桥，做两国友好交往的使者。

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