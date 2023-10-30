人民网里约热内卢10月29日电 （记者陈海琪、时元皓）乔治敦消息：当地时间10月29日，第19期中国援圭亚那医疗队在圭亚那首都乔治敦参加圭亚那癌症基金组织的健康徒步宣传活动，助力世界乳腺癌防治月宣传推广。

援圭亚那医疗队参加健康徒步宣传活动。第19期中国援圭亚那医疗队供图

活动当天，医疗队队员与参与活动的当地民众一起沿既定路线步行约6公里。活动过程引起周围市民关注，不少市民竖起大拇指并用中文向医疗队队员们打招呼，也吸引越来越多的市民加入到队伍中。医疗队还在徒步活动的起终点设立展台，为当地居民提供乳腺癌防治咨询，并分发宣传册，详细介绍乳腺癌的预防、早期识别和治疗等相关知识，帮助公众了解并重视这一重要健康问题。

援圭亚那医疗队设立乳腺癌防治宣传展台。第19期中国援圭亚那医疗队供图

援圭亚那医疗队队长赵长勇表示，医疗队参加此次活动，一方面能够帮助更多的人了解乳腺癌，提高当地民众的健康意识；另一方面也能让更多人了解中国援圭亚那医疗队的工作，为继续改善圭亚那公共卫生状况作贡献。

据介绍，乳腺癌是全球女性最常见的恶性肿瘤之一，早期发现和治疗对于提高患者生存率至关重要。然而，由于缺乏健康教育和早期筛查，许多地区的乳腺癌发病率和死亡率仍然较高。赵长勇表示，不仅是本次活动，一直以来，在提供医疗服务的同时，医疗队也积极开展健康教育和科普工作，为提高当地民众的健康意识和自我保健能力不懈努力。

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