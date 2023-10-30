新华社北京10月29日电 （国际观察）加沙战事“第二阶段”五问

新华社记者王储 白平 李良勇

以色列总理内塔尼亚胡28日晚说，随着27日晚以军更多地面部队进入加沙地带，以军针对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的“第二阶段战争”已经开始。

以色列自10月7日宣布进入“战争状态”以来，持续对加沙地带进行空袭。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门消息，以军袭击加沙地带已造成超过8000人死亡。加沙战事可能升级，五个问题备受关注。

以军为何尚未发动全面进攻？

27日晚以军的地面行动并没有以全面进攻的姿态展开，而是在夜间快速进入加沙地带，又快速撤出。分析人士认为，这表明以军仍十分谨慎，更多是在进行试探性进攻，以判断哈马斯的实力与战术，寻找其弱点。

以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里表示，以军“正按照有组织的计划进行战争的各个阶段”。但他没有提及“大规模全面进攻”。以色列国防部长约亚夫·加兰特此前表示，以色列将在加沙地带展开长期地面行动。

分析人士认为，以军一再推迟地面进攻，直到最近几天才开始以相对有限的规模展开，这背后有内外多重因素。

首先，准备地面进攻需要时间。如果以军地面部队大规模进入加沙地带，与哈马斯发生“地道战”和巷战或不可避免，以军火力和装备优势将严重受限，可能遭受重大人员伤亡。因此，以军想通过持续空袭尽可能为地面战创造有利条件。

其次，据报道，美国此前建议以色列推迟地面进攻，因为美国在周边地区的军力部署尚未完全到位。尽管美国不会直接参与以军行动，但一旦以军地面进攻导致冲突升级，没有美国提供防御支持，以色列恐难应对。

再者，有消息称，以色列政府与军方之间此前在战略目标、战事不利情况下的应变方案、能够承受的战损代价等问题上存在较大分歧。

以军地面战想达到什么目的？

按照以军20日公布的加沙地带“三阶段”作战计划，其最终目标是消灭哈马斯、在加沙地带建立新的“安全政权”。

内塔尼亚胡28日晚在特拉维夫举行的新闻发布会上说，以军“第二阶段战争”的作战目标非常明确，即摧毁哈马斯的军事能力，并帮助被扣押人员回家。

据卡塔尔半岛电视台报道，隶属美国国防部的国防大学安全研究教授、国防部前官员戴维·德罗什指出，以军第二阶段行动的目标涉及“塑造战场”，之后可能会发生“大量部队”参与的“全面进攻”。

观察人士认为，从以色列国内来看，内塔尼亚胡此前因牵涉腐败而官司缠身，哈马斯突袭导致以色列受重创后，他的支持率已跌至21%。因此，内塔尼亚胡只有对哈马斯采取更为强硬的打击措施，才能给国内一个“交代”，从而稳定政局。从地区层面看，以色列试图借此次行动震慑黎巴嫩真主党等“反以”力量。

亲哈马斯武装会加大袭击力度吗？

据黎巴嫩媒体25日报道，黎真主党武装组织领导人会见了哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）高级领导人，讨论了必须采取的行动。从目前局势看，黎真主党和也门、伊拉克、叙利亚等国一些武装组织对以色列以及美军目标的袭击频率和烈度可能会增强，进一步介入冲突的可能性正在增加。

伊朗外长阿卜杜拉希扬此前警告以色列，如果以军进入加沙发动地面进攻，地区局势将升级。

不过，观察人士认为，从目前来看，加沙战事外溢导致地区局势更大范围失控的可能性不大。

首先，以色列不愿陷入高强度多线作战的被动局面，目前对黎真主党主要以陈兵边境的震慑为主。其次，黎巴嫩国内无力承受黎真主党与以色列之间的战争，黎政界人士敦促黎真主党不要升级局势。

再者，伊朗并不想直接卷入一场与美国对抗的战争。美国近日不断增强在中东地区军事部署并空袭叙利亚境内目标，威慑伊朗的目的不言而喻。法新社27日报道，阿卜杜拉希扬表示，“我们真的不希望这场冲突蔓延”。

地区国家会作何反应？

沙特阿拉伯外交部28日发表声明，抵制并谴责以色列进行的一切威胁巴勒斯坦平民生命并导致人道主义危机的地面行动。阿拉伯联合酋长国外交部28日夜间发表声明，谴责以色列在巴勒斯坦加沙地带的地面军事行动，并对加沙地带的人道主义危机不断加剧表示深切关注。

据阿拉伯媒体报道，若以军对加沙发动全面地面战，沙特、埃及、土耳其等地区国家可能会在外交和人道主义层面直接向以色列施加更多压力，敦促美欧停止对以色列的过度支持，同时向加沙提供援助。

本轮巴以冲突爆发后，以色列与阿拉伯国家关系急剧恶化。消息人士14日披露，鉴于目前巴以局势，沙特已经暂停由美国推动的沙以关系正常化谈判。此前，阿联酋、摩洛哥等多个阿拉伯国家与以色列实现关系正常化，沙特也与以色列密切接触。

总部设在比利时布鲁塞尔的国际危机研究组织中东问题专家约斯特·希尔特曼说：“对任何阿拉伯国家而言，当它们的民众目睹加沙地带正在发生的事情时，它们都不可能与以色列认真讨论关系正常化。”

如何避免更严重人道灾难？

加沙目前已陷入严重人道主义危机。以军发动地面战，必将给加沙造成更大规模灾难。

联合国秘书长古特雷斯28日表示，反对“地面战争升级”，要求在加沙“立即实施人道主义停火”。红十字国际委员会主席斯波利亚里茨说：“世界决不能容忍加沙发生的一切。”

27日，联合国大会紧急特别会议以120票赞成、14票反对、45票弃权的表决结果通过决议，呼吁以巴冲突方立即实行持久和持续的人道主义休战。

开辟人道救援通道、向加沙地带提供紧急人道主义援助是当务之急。尽管国际社会向加沙地带提供大量紧急人道主义援助，但目前救援通道并不畅通，经拉法口岸进入加沙的救援物资数量十分有限。

解决巴勒斯坦问题的根本出路在于建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。国际社会在开展新一轮危机管控的同时，必须坚持“两国方案”的根本方向，推动凝聚更广泛的共识，并为此制定时间表和路线图。

危机当前，需要大国冷静客观，秉持公道，需要联合国发挥应有作用，为落实“两国方案”形成更广泛国际共识，为早日平息加沙战火、实现巴以和平共处、实现中东长治久安作出不懈努力。

(责编：曹欣悦、崔译戈)