新华社布达佩斯10月28日电 通讯：中医义诊在匈牙利受欢迎

新华社记者陈浩

“三年前我就来过这里，但那次人太多，没排上，所以今天我一早就来排队。我相信中医能帮助我。”65岁的匈牙利女士沃尔高·玛丽卡心心念念许久后，终于亲身体验了中医。

这是10月28日在匈牙利布达佩斯拍摄的 “2023年世界中医药日中东欧大型义诊”活动现场。新华社记者 陈浩 摄

“2023年世界中医药日中东欧大型义诊”活动27日至28日在匈牙利首都布达佩斯举行。义诊展台前人头攒动，七名中医专家现场为匈牙利民众把脉问诊。

从匈牙利中部城市塞克什白堡前来的沃尔高排了两个多小时队，她告诉记者，这是自己第一次看中医，此前她听过和看过很多关于中医的介绍，非常想亲身体验一番。

此次义诊活动由中东欧中医药学会和匈牙利岐黄中医药中心联合举办，是匈牙利2023年退休人员博览会活动的一部分。据中东欧中医药学会会长、匈牙利岐黄中医药中心负责人陈震介绍，他和同事们在两天时间里为500余人提供了诊断检查，并为他们制定预防或治疗方案。此外，还有2200余人品尝了中国药茶。

10月28日，在匈牙利布达佩斯，中医专家在义诊活动中为匈牙利民众做检查。新华社记者 陈浩 摄

63岁的莫尔纳·皮罗什卡来自匈牙利北部小镇马特劳菲赖德，她和丈夫乘坐两个多小时火车来到义诊现场。“我在电视上见过陈医生，来义诊主要是想听听他对于疾病预防的建议。”

10月28日，在匈牙利布达佩斯，63岁的莫尔纳·皮罗什卡（右二）在义诊活动中咨询中医专家。新华社记者 陈浩 摄

经过与陈震的一番交流后，莫尔纳说：“他指出了一些我们这个年纪必须注意的问题。我觉得中医更加友好，更加注重整体。”

近年来，中医药疗效日益得到国际社会认可，中医药文化在匈牙利的影响力也不断增长。陈震表示，中医药养生智慧和预防理念都给当地民众带来实实在在的健康福利。

10月28日，在匈牙利布达佩斯，中东欧中医药学会会长、匈牙利岐黄中医药中心负责人陈震在义诊活动中接受匈牙利民众的咨询。新华社记者 陈浩 摄

参与此次义诊翻译工作的霍尔尼亚克·卡塔琳说，中医义诊展台是这次展会最受欢迎的展台，匈牙利人对中医很感兴趣。

中国医生对患者的关心和耐心尤其让霍尔尼亚克印象深刻。“中国医生很关心患者，会仔细地询问他们的情况，努力帮他们解决问题。”

来自甘肃的专家张海芳今年1月来到匈牙利岐黄中医药中心工作，这是她第一次在海外参加义诊活动。她没有料到会有那么多匈牙利民众前来咨询。“我今天从早上到现在为三四十个患者做了健康检查，”她说，“匈牙利民众对中医的认可度高，中医的健康理念对他们有不小的影响。”

10月28日，在匈牙利布达佩斯，中医专家张海芳（右）在义诊活动中为匈牙利民众把脉。新华社记者 陈浩 摄

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