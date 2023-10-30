本报北京10月29日电 （记者李卓尔）中央军委副主席张又侠29日在京分别会见来华出席第十届北京香山论坛的缅甸副总理兼国防部长丁昂山、东帝汶国防部长佩德洛，并同白俄罗斯国防部长赫列宁举行会谈。

在会见丁昂山时，张又侠说，中缅胞波情谊历久弥新。中方支持缅方推进和平进程，希望缅方与中方共同努力，确保边境地区安全稳定。中方愿与缅军深化战略互信，加强各领域务实合作，保持两军关系高水平。

丁昂山说，缅方愿与中国军队继续努力，推进两军全方位合作，保持边境稳定，巩固发展两国两军关系。

在会见佩德洛时，张又侠说，中东友谊源远流长。建交以来，在两国领导人战略引领下，双方政治互信不断提升，务实合作持续拓展，人文交流日益密切。近年来，两军关系发展势头很好，希望双方加强战略沟通，不断推动两国防务合作走深走实。

佩德洛说，东中两国传统友谊近年来得到深刻见证，东方愿与中国军队在防务领域进一步加强合作。

在同赫列宁会谈时，张又侠说，中国和白俄罗斯是全天候伙伴。近年来，两军高层往来频繁密切，联训比赛务实深化，专业领域沟通顺畅，务实合作成果丰硕。中方愿继续与白方深化各领域合作，携手应对风险挑战，推动两军关系高质量发展。

赫列宁说，白方坚定支持习近平主席提出的全球安全倡议。白中是铁杆朋友，双方各领域合作迅速发展，白方愿与中方加强军事合作，推进两军关系迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2023年10月30日 03 版）

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