新华社霍尼亚拉10月29日电 10月27日至29日，中联部副部长郭业洲率中共代表团访问所罗门群岛。其间，“我们的党”领袖、政府总理索加瓦雷会见。代表团还分别与“我们的党”副领袖、矿业部长托沃西亚，外长马内莱及议会主要政党代表进行交流。双方一致认为，两国各领域合作蓬勃发展，证明中所建交符合两国人民根本利益，愿继续加强政党交流，推动两国关系行稳致远。

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