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新华时评｜枪支暴力：美国政治的死循环

2023年10月29日13:42 | 来源：新华网
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新华社北京10月29日电 题：枪支暴力：美国政治的死循环

新华社记者许苏培

美国缅因州刘易斯顿市25日晚发生大规模枪击事件，造成18人死亡、13人受伤，27日晚警方确认嫌疑人已死亡。据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，截至26日，美国今年已发生565起造成至少4人死亡或受伤的恶性枪击事件，刘易斯顿市枪击案是死亡人数最多的一起。

枪击惨案频频发生，无辜生命接连消殒，但美国枪支管控却始终难见实效。相互掣肘的政治体制、日益极化的政治生态、“神通广大”的利益集团、空前激化的社会矛盾，让枪支暴力成为美国社会的顽疾，也成为美国社会“反复出现的噩梦”。

美国是世界上民间枪支保有量最多的国家，枪支数量比人口还多。美国皮尤研究中心近期开展的一项民调显示，61%的美国人认为在美国合法获得枪支太容易。源于殖民掠夺历史，美国持枪文化浓厚。当前，各州关于枪支管控的规定宽严不一，枪支管控和跨州执法困难。本次发生枪击事件的缅因州是美国枪支管控最宽松的州之一，购买或携带枪支均不需要许可证件。据警方声明，嫌疑人是美国陆军预备役人员，曾报告存在心理健康问题。允许高风险群体自由持有攻击性武器，是管理问题，也是制度之失。

与此同时，美国暴力事件频发，多地出现犯罪潮，枪患问题也是社会之痛，是社会撕裂、贫富差距、种族歧视等日益严重导致的必然结果。以种族歧视为例，统计数据表明，黑人遭遇枪支谋杀的概率远高于白人，半数的枪支谋杀案受害者是黑人。面对日益严重的种族歧视现象，有色人种和少数族裔持枪率越来越高。

尽管枪支泛滥的恶果如此严重，但美国民主、共和两党并不急于解决问题，而是借枪击事件互相抨击，导致控枪立法持续在争论中陷入僵局。民主党坚称“枪患撕裂了美利坚的灵魂”，共和党则高呼“控枪会让更多人死于枪击”，控枪问题如今已成为拉踩对手的政治工具。拥枪团体借机大搞金钱政治，助推两党鏖战愈演愈烈。枪支暴力痼疾不消、政策应对不力，受害的还是普通民众。让人们不禁想问，一个连人民最基本的生命权都无力保护的国家，又有何勇气和面目在世界上将自己标榜成“人权灯塔”？

每当枪击悲剧发生，都会在美国社会掀起讨论枪支管控的短暂热潮，但美国政客在夸夸其谈中无所作为，直到枪声再次响起，如此往复，陷入死循环。就在今年7月，美国“独立日”假期前后，美国接连发生20多起大规模枪击事件。针对一连串的枪击案，白宫7月4日发表声明说：“我们为那些失去生命的人感到悲伤，在我们国家庆祝‘独立日’的时候，我们祈祷能够摆脱枪支暴力的那一天。”

然而，对于那些生活在枪患毒云中的美国民众而言，他们期盼的，或许不是祈祷，而是切断悲剧循环的行动。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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