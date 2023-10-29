人民网阿斯塔纳10月28日电 （记者李强）10月27日，中国驻乌兹别克斯坦大使于骏主持召开共建“一带一路”和中乌务实合作成果媒体吹风会。乌兹别克斯坦国家通讯社、“世界”通讯社、《人民言论报》、《塔什干真理报》、“乌兹别克斯坦24”电视台、“MY5”电视台、详实网、国家媒体协会等20余家乌主流媒体和中资企业代表等70余人参会。

于骏强调，中方支持高质量共建“一带一路”的八项行动为“一带一路”明确了新方向，获得国际社会热烈反响。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛对外发出了团结合作、开放共赢的清晰信号，提出了各国携手实现现代化的宏伟愿景。论坛成功举办再次说明，共建“一带一路”有理念、有机制、有举措，各国参与的信心是坚定的，高质量发展的前景是光明的。

于骏还介绍了米尔济约耶夫总统赴华与会和两国元首会晤有关情况，高度评价中乌共建“一带一路”合作成果，指出在两国元首战略引领下，中乌全面战略伙伴关系进入新时代。两国政策沟通不断深化，贸易投资提质增效，互联互通持续完善，人文交流步伐加大，取得实实在在的合作成果。下一步，中方愿同乌方一道，全面落实两国元首达成的重要共识，推进“一带一路”倡议同“新乌兹别克斯坦”发展战略深入对接，不断拓展合作领域，持续推进高质量共建“一带一路”。

在乌中企代表就两国重要合作项目及其经济和社会效益进行推介。与会人员还共同参观了中乌关系和两国务实合作成果展。乌媒体代表纷纷表示，此次活动使大家更加深入了解了共建“一带一路”合作内涵和乌中互利合作成果，愿继续关注并积极推动乌中关系发展。

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