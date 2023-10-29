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中国图书亮相2023阿尔及尔国际书展

2023年10月29日12:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿尔及尔10月27日电 （记者李潇）当地时间10月25日，2023阿尔及尔国际书展在阿尔及利亚首都阿尔及尔开幕，中国出版界代表团应邀参展。开幕当天，阿尔及利亚总理艾依曼·本·阿卜杜拉赫曼参观了中国出版展区，听取了重点图书介绍，对中国代表团参展表示欢迎，并对阿中出版合作的广阔前景给予肯定。

中国出版展区共展出425种、832册精品图书，《习近平著作选读》《习近平谈治国理政》《全面深化改革》《论坚持推动构建人类命运共同体》等图书获得海外媒体和读者的高度关注。在图书展销和合作洽谈的同时，中国展团还举办了丰富多彩的交流活动，获得当地读者广泛好评。北京师范大学出版集团承担此次中国出版展区的具体实施工作。

在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，《中非友好视野下中国在国际关系中的作用》简繁体中文版签约仪式在北京举行。这是“‘一带一路’中阿友好文库”项目下首部与阿尔及利亚合作出版的图书。该书作者阿尔及利亚—中国友好协会主席、2023年中华图书特殊贡献奖获得者伊斯玛易·迪布什表示，希望通过此书进一步推动阿中互译项目，以书为媒，增进阿中人民民心相通。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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