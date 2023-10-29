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欧亚国家媒体看贵州｜值得借鉴！外媒记者点赞贵州数字经济

2023年10月29日12:26 | 来源：人民网-贵州频道
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人民网贵阳10月28日电（王秀芳、阳茜、李丽萍）“在中国，我感受到数字经济给人们生活带来巨大益处，各种使用场景的应用值得我国借鉴。”10月27日，欧亚国家媒体看贵州记者团来到国家大数据（贵州）综合试验区交流体验中心，在实地观摩多种大数据应用场景后，吉尔吉斯斯坦言论报商务经理乌玛特库尔·布拉尔基耶娃发出赞叹。

贵州是全国首个国家大数据综合试验区，2015至2021年，全省数字经济增速连续七年位居全国第一。当前，贵州正奋力在实施数字经济战略上抢新机，加快推进国家大数据（贵州）综合试验区和数字经济发展创新区建设，大力推动数字经济与实体经济融合发展，加快构建以数字经济为引领的现代化产业体系。

国家大数据（贵州）综合试验区交流体验中心位于贵阳市观山湖区。该中心依托国家大数据（贵州）综合试验区和中国国际大数据产业博览会两个载体，紧紧围绕“传播中心、展示中心、体验中心、教育中心”四大功能定位，为大数据行业发展提供传播、展示、体验、教育窗口，为助力数字经济发展提供相关服务，是贵州、贵阳大数据产业发展的微缩景观。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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