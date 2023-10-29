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欧亚国家媒体看贵州｜摩旅融合 贵阳高寨村探索乡村振兴“新玩法”

王秀芳 李丽萍
2023年10月29日12:25 | 来源：人民网-贵州频道
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10月26日，欧亚国家媒体看贵州记者团走进贵阳市观山湖区，深入了解高寨村乡村振兴的生动实践。

当炫酷机车与传统村落相遇，会碰撞出怎样的火花？高寨村的答案，是以机车文化为引入点，开发、贯穿、提升地方文化旅游，让体育经济激发乡村振兴新活力。

高寨村地处观山湖区朱昌镇西南角，整村位于百花湖风景名胜区内。2013年，该村引进贵州柏春神鹊茶场，流转村民土地发展白茶种植，让千余亩荒坡重新“披绿”，带动当地百姓就业增收。

2016年，作为观山湖区美丽乡村建设示范点，高寨村对房屋立面进行改造，并硬化村庄道路、修建污水管网和文化广场，村容村貌焕然一新。

“近年来，我们借茶起势，利用面向百花湖的优势，积极探索农旅一体化发展。”高寨村村支书林镶介绍，在村支“两委”引导下，村民大力发展果蔬和中药材种植，吸引了不少游客前来采摘、游玩，目前全村已有农家乐10余家。

今年，观山湖区围绕农村“治房”工作要求，扎实推进宜居农房改造及闲置农房盘活利用工作，通过引进优秀民宿企业和鼓励村民自建两种方式，重点推动闲置农房改造租赁运营。高寨村闻令而动，结合本土文旅气息和青春多样定位，精准引入“骑遇阁机车俱乐部”，打造精致休闲运动阵地。

“利用闲置农房做机车主题生活馆，为全国车友提供一个贵州的摩旅打卡点。”骑遇阁品牌创始人熊莹表示，机车骑行是当下最时尚的休闲娱乐运动之一，依据高寨村地域特色，打造机车主题生活馆及精品民宿，希望在引流的同时，做好稳流工作，让更多人爱上观山湖。

精品民宿、汽摩营地、特色餐饮……立足“机车文旅+N”模式，融合体育休闲文旅元素，“骑遇阁”项目致力打造网红主题特色民宿及夜间经济集聚区，已提升改造闲置农房2栋，建设总面积约480平方米。

得益于交通优势和湖光美景，自夏季以来，高寨村游客络绎不绝，其中一部分就因骑遇阁机车俱乐部而来，这也让熊莹信心倍增。她说，项目规划面积约3300平方米，目前各项工作稳步推进，并同步打造了70公里的观山湖摩旅环线，期待更多车友前来打卡体验。

打造机车主题生活馆及精品民宿，是高寨村推动乡村全面振兴，培育乡村经济新增长点的一个缩影。当前，该村正以休闲农业为主题，以田园村落为载体，以自然山水为支撑，以茶文化为纽带，坚持打响集生态农旅、田园度假、休闲康养为一体的“湖畔田舍、云顶茶香”品牌。同时，积极引进民宿优秀企业，逐步打造渔味休闲、康养水园、滨湖瑜伽等功能板块，实现近郊林湖民宿休闲区基本成型运营。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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