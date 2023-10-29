李丽萍 王秀芳

山峦叠翠、云遮雾绕，在贵阳市观山湖区朱昌镇百花湖畔，一场别有韵味的“围炉煮茶”正在进行——来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚等国的记者品茗畅谈，伴随着阵阵茶香，体验贵州的烟火人间。“神鹊茶场不仅茶园环境优美，产出的茶叶味道更是特别。”哈萨克斯坦记者阿尔森·努尔塔津赞不绝口。

神鹊茶场建于2005年，现有茶林千余亩，种植生产我国珍稀茶品——白茶。尽管一年只在清明前采摘一芽一叶，年产干茶仅五千余斤，但精研出珍品：取一撮白茶，条直干挺、色如翡翠，冲泡之后，叶白脉绿，茶香沁人心脾。

“做安全、健康、干净的茶，是我们的宗旨，为此我们有一套自己的方法。”神鹊茶场董事长龚芮说。此方法便是茶场的“古”法生态种植技术——自制并施以有机肥改良土壤，采用以草抑草、以采代防方式取代除草剂、杀虫剂等化学药品的使用，借助大自然中的红嘴蓝鹊、蜜蜂、松鼠等动物防治茶树天敌……在“品质种茶”的坚持下，茶场茶叶通过570多项欧标检测，并于2013年获“茶中珍品”称号。

品质是最硬的“敲门砖”。神鹊茶场的白茶不仅开拓了北京、上海、广州等城市的市场，还远销阿根廷、老挝等国家，甚至成为阿联酋皇家王室御用贡茶。“我们国家有很多茶馆，茶叶大都是从中国引进的，说不准哪天我就能在亚美尼亚喝上神鹊茶场的茶。”亚美尼亚新闻通讯社记者帕鲁伊尔·西尼亚夫斯基说。

作为古丝绸之路上重要的流通物品，茶叶顺势开启了现代的“一带一路”之旅。不仅如此，现如今的茶叶还是贵州推动乡村振兴的“绿引擎”。贵州有700多万亩茶园，稳占全国第一方阵，近年来茶产业质量效益和竞争能力持续提升，逐步走上“让企业获利 让百姓共赢”的道路。

聚焦神鹊茶场，除了以500元/亩的标准流转农户的土地种植白茶之外，茶场还聘请了30多位村民作为固定员工。不仅如此，每年采茶季，茶场还带动了2000多名村民参与务工。“在我们的鼓励下，村民自己也种上了白茶，七八十亩地，一亩能赚个一万多元！”龚芮笑言。今年3月，神鹊茶场的白茶面条加工厂投入运营，附近村民的增收渠道又多了一条。

茶农富不富，关键看产业。为稳定开拓市场，神鹊茶场持续探索发展新模式，提高茶产业效益。10月23日，茶场的第一辆房车发车驶向黔东南州的台盘“村BA”目的地。在活动现场，它将变成一座“移动茶馆”，为前来观看比赛的观众提供围炉煮茶、茶饮品销售、茶产品展示等服务，不断加强品牌露出、扩大品牌消费，让“神鹊茶”品牌的声音传向更远的地方。

生态立区、发展在即。近年来，越来越多像神鹊茶场这样以生态为根、质量为本的企业在贵阳市观山湖区落地扎根，优越的自然资源加速转化为与经济效益相得益彰的发展资本。如今，山水怡然、四处繁华，观山湖区正在一片“绿色许诺”中实现城乡满目兴荣。

(责编：王禹蘅、崔译戈)