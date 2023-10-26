中国第13批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队参加“联合国日”庆祝活动并开展人道主义援助

人民网内罗毕10月25日电 （记者黄炜鑫、通讯员于洪泽）联合国成立78周年之际，中国第13批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队24日受邀参加联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）在瓦乌市举办的“共谋可持续发展与和平”主题庆祝活动，并开展人道主义援助。

我维和官兵在活动现场结合展板向当地民众、政府官员及联南苏团各出兵国代表介绍了工兵分队的授权任务完成情况及为南苏丹和平与发展所做的贡献，受到西加扎勒河州州长莎拉·哈桑的高度赞扬。

哈桑说：“中国维和工兵分队为西加扎勒河州最困难的地方打通并建立了道路网，帮助当地社区数万民众实现互联互通和贸易往来，也为联合国的人道主义援助开辟了通道，我代表州政府和人民感谢你们。”

随后，维和工兵分队前往瓦乌市阿伐克小学开展人道主义援助，为学校捐赠了地球仪、书包，彩笔、画板、足球等学习和体育用品，给物资匮乏的孩子们送去了和平与希望。我维和官兵还献上精彩的川剧变脸表演，深受学生们喜爱，引得阵阵掌声，在传播中华传统文化的同时，架起了和平友谊的桥梁。

记者了解到，自部署至任务区以来，中国第13批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队先后展开补给线修复、机场维护、基地建设等授权任务，在教育、农业、医疗等多方面开展人道主义援助，积极为当地民众创造福祉，以实际行动履行《联合国宪章》赋予的神圣职责，当好世界和平的守护者、中华文化的传播者。

联合国日为每年的10月24日，是1947年联合国大会为纪念《联合国宪章》正式生效和联合国正式成立而确定的节日。

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