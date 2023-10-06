新华社拉萨10月5日电（记者李华、刘洲鹏）10月5日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在出席第三届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛期间分别会见蒙古国副总理阿玛尔赛汗、尼泊尔联邦院副主席阿亚尔、巴基斯坦外长吉拉尼、阿富汗临时政府代理外长穆塔基。

会见阿玛尔赛汗时，王毅表示，中国和蒙古国是山水相连、休戚与共的友好邻邦。明年是中蒙建交75周年和两国修订友好合作关系条约30周年，也是习近平主席访蒙10周年。双方应以两国领导人重要共识为指引，加强互信，加强沟通，推动两国命运共同体建设走深走实。

阿玛尔赛汗表示，蒙方将坚定奉行对华友好政策，尊重彼此核心利益，推动两国关系不断迈上新台阶。

会见阿亚尔时，王毅说，中尼关系历经国际风云变幻考验，已成为不同大小国家间平等相待、合作共赢的典范。普拉昌达总理刚刚成功访华，两国领导人达成一系列新的重要共识。中方将坚定支持尼方维护国家独立、主权和领土完整，愿继续为尼经济社会发展提供力所能及的帮助。

阿亚尔表示，尼泊尔是中国的亲密朋友和伙伴。尼方将坚定奉行一个中国政策，决不允许任何势力利用尼领土从事任何反华活动。

会见吉拉尼时，王毅表示，中巴关系经历了历史风云考验，保持着强劲发展势头。今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议10周年和中巴经济走廊启动10周年。期待双方进一步建设增长走廊、民生走廊、创新走廊、绿色走廊、开放走廊，实现走廊的高质量发展。中方愿同巴方分享现代化机遇，帮助巴方集中精力实现国家发展。

吉拉尼表示，发展对华关系一直是巴外交政策的基石。巴方将采取有力举措，保护中方在巴人员、项目和机构安全。巴方高度赞赏习近平主席和中方为维护地区和平稳定发挥的重要作用。

会见穆塔基时，王毅说，中方一贯重视发展对阿关系，尊重阿国家独立、主权和领土完整。中方将一如既往支持阿富汗包容建政、温和施政、睦邻友好、坚决打恐，愿继续帮助阿方发展同邻国关系，更好融入地区经济合作。

穆塔基表示，阿方重视对华关系，希望积极参与共建“一带一路”合作。阿方将切实保障在阿中国人的安全。

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