新华社科威特城10月4日电（记者尹炣）由欧佩克成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”联合部长级监督委员会4日举行视频会议，建议“欧佩克+”成员维持当前石油减产政策不变。

科威特副首相兼石油大臣萨阿德·巴拉克当天以视频方式参加会议。他表示，“欧佩克+”成员减产对于应对挑战和稳定全球石油市场至关重要。

巴拉克在科威特石油部网站上发表声明说，石油市场正朝着供需平衡的正确方向发展，国际社会需要增加对包括石油在内的各种能源投资，以满足全球经济复苏需求和保障能源安全。

巴拉克表示，“欧佩克+”成员减产对于实现市场稳定和可持续发展十分必要。他赞扬“欧佩克+”为应对全球石油市场面临的挑战而采取的措施，以及沙特阿拉伯和俄罗斯继续自愿减产的决定。

巴拉克同时强调，科威特将遵守自愿减产决定，但将继续投资石油行业，力争使该国石油产量到2024年达到日均320万桶。

当天早些时候，沙特重申将把从7月开始的日均100万桶的自愿削减石油产量措施延长至今年底，俄罗斯也宣布将继续延长日均30万桶的自愿削减石油出口供应量措施至今年底。

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