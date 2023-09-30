波兰雅盖隆学院孔子课堂举办欢度中秋文化活动

人民网华沙9月28日电 （禹丽敏、徐杨柳）当地时间9月27日，在中秋佳节来临之际，波兰雅盖隆学院孔子课堂举办了“欢庆中秋”主题文化活动。此次活动吸引了雅盖隆学院师生与当地市民的热情参与。

伴随着《明月几时有》的高中生合唱表演，中秋活动正式拉开序幕。哥白尼大学的中国留学生相玉用一曲《菊花台》古筝独奏，让全场观众领略了中国民乐的魅力，随之带入歌曲优美的意境之中。紧接着孔子课堂的公派教师黄淑绮带来了健身龙表演，搭配着古筝《沧海一声笑》高亢激昂的旋律，将表演活动推向高潮，铿锵有力的古乐曲调与舞龙表演者的舒展灵动，赢得了全场的热烈掌声。

除此之外，文化主题活动还分为文化体验、美食品鉴两大板块。花钿是我国古代汉族女性脸上的一种花饰，起源可追溯到春秋战国时期。在文化体验区的花钿专区，很多青少年学生对这种别致的东方妆饰颇有兴趣，纷纷想要上脸体验。书法、踢毽子、筷子夹豆子等文化体验区前的爱好者也络绎不绝。孔子课堂的老师们还提前制作、烘焙了月饼，供师生与当地市民品尝。

校内的文化活动结束后，古筝演奏又来到了托伦老城的街头，短暂的街头表演吸引了更多当地市民和游客的驻足欣赏，大家纷纷拿出手机记录下这一刻。托伦市民罗莎说，波兰人很喜欢音乐，她也不例外，但这是她第一次见到这样的乐器，非常希望以后能有机会学习弹奏古筝。

师生们在美好温馨的节日氛围里共度中秋，促进了波兰人了解到更多中秋佳节的习俗，孔子课堂现场工作人员表示，将继续致力于传播汉语和中国文化，为两国人民交流搭建更多的平台，推进了中波友谊与文化交流互鉴。

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