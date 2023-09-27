伦敦华埠商会举办2023年中秋庆典 

人民网伦敦9月27日电 （郭锦标、许立群）9月24日的伦敦唐人街，张灯结彩、人声鼎沸，迎来了伦敦华埠商会举办的2023年中秋庆典。

伦敦华埠商会秘书长黄萍女士、中国驻英国大使馆蔡艳艳公使衔参赞、文化处王云参赞、国会议员马克·楼更、西敏市政府副市长路易斯·海姆斯以及近二百名来自中英各行各业的嘉宾出席，吸引了大量市民和游客前来观赏和参与。

伦敦华埠商会秘书长黄萍代表伦敦华埠商会主席邓柱廷，向在场的来宾们表达了最诚挚的节日问候和美好祝愿。她希望此次由伦敦华埠商会主办的庆典不仅能够让大家共度欢乐时光，也能够鼓励更多的年轻人展示他们的才艺，并强调了这一活动在加强中英友好合作方面的重要作用。

中国驻英国大使馆公使衔参赞蔡艳艳在致辞中表示，来到伦敦中国城，看到牌楼上张挂的灯笼和社区里欢聚的父老乡亲们，她感受到了浓郁的乡情亲情和热闹喜庆的节日氛围。中英关系的发展，离不开广大在英华侨华人、侨团组织的大力支持和参与。希望伦敦华埠商会及侨团继续做中华文化的传播者、中国故事的讲述者、中英互利合作的推动者、民间友谊的促进者。

伦敦西敏市政府副市长路易斯·海姆斯在致辞中表达了对伦敦华埠商会为当地带来精彩节日活动的感谢之情。她称赞表演令人惊艳，堪称一大亮点。作为该区的议员，中国城对她来说有着非常特殊的意义，她一直热爱这些传统文化表演，尤其是舞狮表演。并表示，西敏市非常高兴能够持续支持中秋庆典，并衷心感谢伦敦华埠商会为当地社区所做的一切贡献。

此次庆典汇聚了丰富多彩的表演，包括舞狮、舞蹈、杂技、木偶、粤剧等节目表演。此外，庆典还特邀中国文化和旅游部的“天涯共此时——中秋节”广州文化艺术团，演出结合中秋元素、岭南特色，呈现一场传统与创新、流行与时尚结合的特色表演，让到场的宾客尽情享受了一场视觉和听觉的盛宴。（完）

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