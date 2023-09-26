“蒙中友好周”系列活动开幕式在蒙古国举行 

人民网乌兰巴托9月26日电 （记者霍文）25日，由蒙中友好协会、中国驻蒙古国大使馆共同举办的“蒙中友好周”系列活动开幕式在乌兰巴托中国文化中心举行。中国驻蒙古国大使沈敏娟，蒙中友好协会主席巴特苏赫、荣誉主席姜苍诺罗布、蒙古国外交部邻国局副局长布木曾德以及蒙古国各界友好人士60余人参加。中国西藏自治区人大常委会副主任王峻等嘉宾出席。

沈敏娟在致辞中表示，中蒙两国山水相连、毗邻而居，是好邻居，也是好伙伴。近年来，中蒙关系保持强劲发展势头，离不开两国人民的积极支持和广泛参与。中蒙连续两年成功举办友好周活动，顺应民心民意，也为增进两国人民的了解与友谊提供了重要平台。中方将以亲诚惠容理念、“一带一路”倡议提出十周年为契机，不断深化两国友谊、互信与合作，共建两国命运共同体，推动中蒙全面战略伙伴关系迈上新台阶，造福两国和两国人民。

巴特苏赫在致辞中表示，蒙中两国是全面战略伙伴关系下开展全方位合作的好邻居。共建“一代一路”关键是互联互通，其中一项重要内容是民心相通。文化人文交流民间外交发挥着重要作用。今年是蒙中友好协会成立65周年，也是协会倡议举办“蒙中友好周”活动的第二年，蒙中文化交流活动对于增进两国人民相互了解、理解和信任具有重要意义。

布木曾德在致辞中表示，近年来，蒙中两国高层互访频繁，政治互信增强，人民友谊不断加深。特别是蒙中两国携手抗疫，“羊来茶往”载入史册，彰显两国邻国关系典范。相信友好周将继续为增进双方理解、深化民间友谊发挥重要作用。

开幕式上，来自中国辽宁省歌舞团的演员表演了唢呐独奏曲、男女声二重唱《欢聚一堂》等文艺节目，蒙古国希望学校的同学们表演了中国风舞蹈。巴特苏赫大使还向蒙古国乌兰巴托市希望汉语学校颁发了“蒙中友谊学校”证书，希望该学校能培养更多未来的汉学家和翻译家，为蒙中友谊做贡献。

今年的“蒙中友好周”系列活动内容丰富，精彩纷呈。9月22日，“一带一路”倡议十周年学术研讨会在蒙古国外交部成功举办。25日至30日陆续在乌兰巴托市、东方省、后杭爱省举办《中国自然人文发展成就》摄影作品展，蒙古国家公共广播电视台举办“中蒙关系远景”对话栏目，蒙古国电视台播放当代中国发展进步纪录片，以及有作家、记者、学者参与的“我眼中的中国发展与繁荣”主题征文活动及文艺演出等活动。

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