新华社北京9月21日电 印度外交部20日发布最新旅行建议，提醒印度公民在加拿大期间保持“最大程度警惕”，因为该国存在“日渐增加的反印活动”。

此前，加拿大政府称，加方在追查印度政府特工与一名加拿大籍锡克教人士遭枪杀之间的潜在联系。加方因此驱逐了一名印度高级外交官。印度指责加方说法“没有事实依据”并驱逐了一名加拿大外交官作为报复。

这是2019年8月8日在印度首都新德里拍摄的印度国旗。新华社记者张迺杰摄

印度外交部20日在最新公告中说，鉴于加拿大境内反印活动、仇恨犯罪和暴力犯罪增加，印度建议所有在加公民和打算前往这个国家的公民保持“最大程度警惕”，在加学习的印度学生要“格外小心”。

据路透社报道，在加印度学生接近32万，约占加拿大国际学生总人数的40%。

本月18日，加拿大总理贾斯廷·特鲁多说，加拿大安全机构过去几周一直在紧密追查有关印度政府特工与加拿大公民哈迪普·辛格·尼贾尔遇害之间的潜在联系，加方已向印方情报和安全主管官员表达深切关注。特鲁多敦促印方配合加方彻查这一事件。

尼贾尔45岁，上世纪90年代从印度移民至加拿大。他主张印度部分地区独立，2020年7月被印方列为恐怖分子。今年6月18日，尼贾尔在加拿大不列颠哥伦比亚省萨里县一处锡克教文化中心外遭枪杀。

加方没有提供相关证据。作为回应，印度外交部发表声明，否认印度政府与尼贾尔遇害有关，称加方说法“荒谬”“没有事实依据”且“别有用心”。加方此举是“把焦点从受加拿大庇护、继续威胁印度主权和领土完整的恐怖分子和极端主义者”身上转移开。

加拿大获美国声援，后者同样敦促印度提供其掌握的尼贾尔遇害相关情况。

除印度旁遮普邦以外，加拿大的锡克教徒数量最多。据美联社报道，加拿大有77万名锡克教徒，占全国人口将近2%。在印度，部分锡克教徒寻求在北部旁遮普邦建立独立国家，甚至采取暴力方式。

加拿大与印度多年来在锡克教徒反印抗议活动这一问题上矛盾不断。2020年，旁遮普邦等多地农民大规模抗议政府推行的农业改革，其中不少人是锡克教徒。特鲁多参加国内印度裔锡克教徒活动时对上述抗议活动表达支持，印方指责加方干涉内政。

特鲁多说，他本月初在印度首都新德里参加二十国集团领导人峰会期间，就尼贾尔被杀事件“直接”向印度总理纳伦德拉·莫迪表达了加方关切。印方则说，锡克教徒在加拿大举行反印抗议活动，宣扬分离主义，煽动针对印度外交官的暴力，破坏外交馆舍，莫迪在峰会间隙向特鲁多表达强烈关切。

两国今年早些时候曾表态希望年内初步敲定双边贸易协议，但由于在锡克教徒问题上的矛盾，谈判现已暂停。（陈立希）

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