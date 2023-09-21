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朋辈导师陈雪婷：把自己的故事讲给更多的人听

武笑
2023年09月21日09:28 | 来源：人民网－山西频道
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　　“以前的自己在参加比赛时特别容易紧张，通过参加‘汉字缘’，我的心态变了，不再紧张了。”对于陈雪婷来说，参加“汉字缘”是一段难以忘记的经历。

　　9月13日，在“汉字缘”2023国际故事大会正式举行的前一天，来自泰国、任教于云南民族大学、荣获“汉字缘”2022国际故事大会一等奖的陈雪婷作为朋辈导师早早来到比赛彩排现场，与参赛选手们分享自己的比赛经验。

在阳城县海会书院，陈雪婷和孩子们一起练习书法。人民网 卢鹏宇摄

在阳城县海会书院，陈雪婷和孩子们一起练习书法。人民网 卢鹏宇摄

　　“来到舞台上，要做好十足的准备。”为了帮助选手们克服在舞台上的紧张心理，陈雪婷说，不要在意台下坐着的人是谁、自己的语言是否标准、自己的表现是否令人满意，要转换心态，登上这个舞台只是想把自己的故事讲给大家听。

在阳城县海会书院，陈雪婷和选手们共同写下“家园”二字。人民网 卢鹏宇摄

在阳城县海会书院，陈雪婷和选手们共同写下“家园”二字。人民网 卢鹏宇摄

　　除了在彩排时的分享，陈雪婷还通过微信及时回复选手问题、帮助选手克服紧张情绪。“大家和当初的自己一样，会害怕、会紧张。”陈雪婷感同身受。

　　14日上午，比赛正式开始，看着一个个选手陆续登台，陈雪婷一边笑，一边回忆，一边聆听每一个选手的“家园”故事。

在阳城县海会书院“曲水流觞亭”，陈雪婷许下心愿。人民网 卢鹏宇摄

在阳城县海会书院“曲水流觞亭”，陈雪婷许下心愿。人民网 卢鹏宇摄

　　“汉字缘”舞台上的每一个瞬间，陈雪婷都记忆犹新。本以为比赛结束大家就会各奔东西，但是在“汉字缘”国际故事大会组委会的邀请下，陈雪婷作为选手代表参加了很多次与“汉字缘”有关的活动。如今的她，登上各种舞台都不会怯场，表现出满满的自信。

　　比赛结束后，陈雪婷迫不及待地将自己的汉字“缘分”分享给身边的朋友，希望能有更多的人登上这个舞台。

在阳城县郭峪古城陈雪婷同选手们、演员们载歌载舞。人民网 卢鹏宇摄

在阳城县郭峪古城陈雪婷同选手们、演员们载歌载舞。人民网 卢鹏宇摄

　　“希望明年跟着‘汉字缘’再去一个新的城市，或者作为导师带着朋友来参赛。”8年间，因为与汉字的缘分，陈雪婷在中国收获了事业、家庭与美好生活。现如今，参与两届“汉字缘”的经历也已经成为过去，但是陈雪婷的“汉字情结”仍将继续，将继续把自己的故事讲给更多的人听。

(责编：艾雯、崔越)

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