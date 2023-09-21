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朋辈导师亚尼克：海内存知己 四海皆家园

武笑
2023年09月21日09:23 | 来源：人民网－山西频道
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　　“在收到‘汉字缘’国际故事大会组委会的电话邀请时，我想都没想就答应了。”在今年的2023“汉字缘”国际故事大会上，来自德国、任教于安徽外国语学院的亚尼克作为朋辈导师受邀参加。再次与“汉字缘”相约，亚尼克十分惊喜。

亚尼克与选手们夜游郭峪古城。人民网 卢鹏宇摄

亚尼克与选手们夜游郭峪古城。人民网 卢鹏宇摄

　　分享去年比赛经历，如何缓解演讲时的紧张情绪，怎样能抓住得分点……身为朋辈导师的亚尼克竭尽所能给今年的参赛选手们提供建议、给予鼓励。

　　“汉字缘”这一比赛，让亚尼克有极大的参与热情。“去年我们在内蒙古呼和浩特参加比赛，在比赛中可以跟其他参赛选手互相学习，感受中国文化和特色。”参加完比赛的亚尼克，不仅交到了来自各个国家的新朋友，更是有了努力学习中国文化的新动力。

亚尼克与选手们共同写下“家园”。人民网 卢鹏宇摄

亚尼克与选手们共同写下“家园”。人民网 卢鹏宇摄

　　“在知道是来山西后，我对这个地方十分好奇，之前只是听说过这个省份。”虽然山西之旅很短暂，亚尼克已经深深喜欢上山西的太行山水、历史文化。“我和山西很有缘分，妻子家正好有亲戚是晋城人，还会再来”。山西让亚尼克有了新期待。

亚尼克与阳城县北留镇皇城村午亭小学的同学们做游戏。人民网 卢鹏宇摄

亚尼克与阳城县北留镇皇城村午亭小学的同学们做游戏。人民网 卢鹏宇摄

　　因为与中国朋友结缘，亚尼克选择来到中国；一次在中国的旅行，亚尼克与现在的妻子相遇相知相恋，把家安在了中国。

亚尼克与选手们在皇城相府合影。人民网 卢鹏宇摄

亚尼克与选手们在皇城相府合影。人民网 卢鹏宇摄

　　听到舞台上选手们各自的“家园”故事，亚尼克对“家园”也有了自己的认识：家园不一定只是那个出生的地方，也可以是喜欢上的一个新环境。无论在哪里，只要能和人们融为一体，都可以成为自己新的家园。

(责编：艾雯、崔越)

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