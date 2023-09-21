人民网河内9月20日电 （记者杨晔）在2023年中秋佳节即将到来之际，“中越一家亲·天涯共此时——中国广西民族艺术晚会”活动20日在越南河内举办。来自中国广西戏剧院与越南的艺术家们联袂带来了精彩的文艺表演。

开场舞蹈《好日子歌里过》、女声独唱《但愿人长久》、中国戏曲绝活《打棍出箱》、女声独唱《你来我往有情缘》、服饰秀《大美广西》、二胡演奏《战马奔腾》、京剧选段《孙悟空三借芭蕉扇》、戏曲舞蹈《山·水·袖》、女声独唱《过桥风吹》 、男女声合唱《三姐门前那条河》、舞蹈《连心歌》、男女声合唱《越南—中国》等节目高潮迭起、异彩纷呈，为中越两国观众献上了一台别具特色的视听文化盛宴。

来自中国驻越南使馆代表、在越中资机构、华侨华人和留学生以及越南政届、文艺界人士代表、高校师生等500余人观看了晚会活动。

晚会由中国文化和旅游部、中国驻越南大使馆主办，越南文化体育旅游部参与合作，广西文化和旅游厅、广西戏剧院、河内中国文化中心承办，越南国家歌舞剧院协办。

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