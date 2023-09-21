人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中越一家亲·天涯共此时——中国广西民族艺术晚会”在越南河内举行

2023年09月21日09:15 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网河内9月20日电 （记者杨晔）在2023年中秋佳节即将到来之际，“中越一家亲·天涯共此时——中国广西民族艺术晚会”活动20日在越南河内举办。来自中国广西戏剧院与越南的艺术家们联袂带来了精彩的文艺表演。

开场舞蹈《好日子歌里过》、女声独唱《但愿人长久》、中国戏曲绝活《打棍出箱》、女声独唱《你来我往有情缘》、服饰秀《大美广西》、二胡演奏《战马奔腾》、京剧选段《孙悟空三借芭蕉扇》、戏曲舞蹈《山·水·袖》、女声独唱《过桥风吹》 、男女声合唱《三姐门前那条河》、舞蹈《连心歌》、男女声合唱《越南—中国》等节目高潮迭起、异彩纷呈，为中越两国观众献上了一台别具特色的视听文化盛宴。

来自中国驻越南使馆代表、在越中资机构、华侨华人和留学生以及越南政届、文艺界人士代表、高校师生等500余人观看了晚会活动。

晚会由中国文化和旅游部、中国驻越南大使馆主办，越南文化体育旅游部参与合作，广西文化和旅游厅、广西戏剧院、河内中国文化中心承办，越南国家歌舞剧院协办。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部