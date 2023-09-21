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中文特色教室 | 泰国兰实大学“中文音乐教室”正式揭牌

2023年09月21日09:11 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷9月21日电 （记者孙广勇）9月19日，泰国兰实大学与中外语言交流合作中心合作设立的泰国首家“中文音乐教室”举行揭牌典礼。兰实大学校长阿塔威特·乌莱拉、中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英、兰实大学文学院院长潘心媛等出席活动并致辞。兰实大学副校长帕塔马蓬·苏普朗博士、披查亚攀·查普密多博士、那叻鹏·猜育博士、中外语言交流合作中心代表、泰国各孔子学院、多所高校及兰实大学文学院、音乐学院师生代表等750人出席活动。

语合中心主任马箭飞特为典礼发来贺信。他在贺信中表示，兰实大学中文系办学历史悠久、师资力量雄厚，培养了大批通晓中文、了解中国的优秀人才，为促进泰国中文教育发展，增进两国人民传统友谊作出了重要贡献。兰实大学“中文音乐教室”将为当地民众学习中国语言文化提供优质的服务，为增进两国人民相互了解发挥重要的作用，为构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体作出更大的贡献。

阿塔威特·乌莱拉表示，中国与泰国情谊深厚，文化交流源远流长，中文和音乐一直是中泰文化与情感的桥梁，希望“中文音乐教室”能够进一步加强两国的文化交流，为中泰友好再添新彩。兰实大学始终高度重视与中国在文化上的广泛交流与合作，期待着更多的学生通过“中文音乐教室”体验和理解中国音乐和中华文化的魅力，成为中泰文化交流的使者。

冯俊英高度评价了兰实大学在中文教育和文化交流上的成果。她表示，“中文音乐教室”基于“中文+音乐”的理念，通过创新模式促进国际中文教育在泰发展的一项积极探索。相信“中文音乐教室”必将为泰国青少年学习中文提供更多支持，进一步推动中泰两国人文交流合作。

潘心媛表示，通过一年的精心筹备，双方加深了对此项目意义和合作价值的理解，她相信，“中文音乐教室”的教学实践将开启中文和音乐教育的创新篇章。

致辞后，中泰嘉宾共同为兰实大学“中文音乐教室”揭牌，来自兰实大学文化艺术中心的学生还表演了中文歌曲和舞蹈。

近年来，为构建国际中文教育高质量发展新格局，语合中心持续创新开拓，积极探索“中文+”特色教室模式，先后在德国设立伯乐中文音乐教室，在意大利设立龙甲教育中文太极教室，在泰国设立兰实大学中文音乐教室，深受广大师生的喜爱和好评。

(责编：苏缨翔、常红)

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