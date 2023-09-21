人民网布鲁塞尔9月20日电 （记者牛瑞飞）近日，由中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称贸仲委）欧洲仲裁中心、中国贸促会驻欧盟（比利时）代表处、工银欧洲布鲁塞尔分行、比中经贸委共同主办的2023年中国仲裁周比利时专场活动在比成功举办，在比专家学者、中外企业及媒体记者70余人到场参加活动。

本次活动以“引领绿色转型：欧洲绿色政策对企业战略及仲裁的影响”为主题，邀请多位法律专家围绕欧洲绿色政策与仲裁的相关问题进行讨论，中国贸促会驻欧盟（比利时）代表处副总代表赵峰主持活动。

贸仲委副主任兼秘书长王承杰、工银欧洲布鲁塞尔分行行长何壁清、比中经贸委主席德威特分别致辞。

王承杰表示，欧洲正在为应对气候变化和环境退化而积极推进绿色政策，这样的转型不仅重塑了企业发展的宏观模式，同时带来了可能出现的独特挑战和商事投资纠纷，希望通过研讨绿色政策的最新发展，及其对商业策略和仲裁领域的影响，为应对绿色转型提供新思路。

德威特表示，中欧合作潜力巨大，尽管近年来“脱钩”“去风险”等言论并不少见，但中欧未来必将在绿色经济领域开展更多合作，因为双方都希望通过推动绿色创新来应对气候变化。针对近日欧委会主席冯德莱恩宣布对中国电动汽车发起反补贴调查一事，德威特也表示“保护主义”永远不是最好的选择。

何壁清指出，在全球面临气候变化挑战的背景下，工商银行始终站在促进可持续发展实践的最前沿。通过绿色融资倡议，积极支持对环境有积极影响的项目和企业。

贸仲委欧洲仲裁中心崔扬介绍了仲裁的特点和贸仲委仲裁的优势。

英国特许仲裁员协会成员赫尔曼·威尔比斯特、工银欧洲布鲁塞尔分行金融机构业务部负责人德尔克·巴厄斯恩斯、贸仲委资深仲裁员居伊·布洛克等演讲人围绕欧洲绿色政策对商业战略和仲裁的影响进行了深入交流研讨，并与现场观众问答互动。

与会人士对活动给予积极评价。赫尔曼·威尔比斯特表示，这是贸仲委第一次在比利时举办仲裁研讨活动，希望今后举办更多活动，加强中比法律界、工商界的交流合作。

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