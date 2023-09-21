贾平凡 史珺涵

近日，叙利亚外交部发表声明称，叙利亚已致函联合国秘书长和安理会主席，要求结束美国军队在叙利亚领土上的非法存在，并且责成华盛顿为掠夺的叙利亚自然资源支付赔偿金。

专家分析指出，叙利亚提出撤军及索赔等诉求，是出于维护国家主权和领土完整的正当理由，尽管美国不会轻易同意，但仍然具有重要意义。

提出对美诉求

据今日俄罗斯电视台网站报道，叙利亚政府日前致函联合国，要求联合国出面停止美国及其武装部队在叙利亚领土上实施的非法占领以及严重违反国际法原则和《联合国宪章》规定的行为。信函称，从2011年到2023年上半年末，“美国军队及其支持的恐怖组织实施的侵略、抢劫和破坏行为”，已经给叙利亚石油和矿产部门造成总额达1152亿美元的损失。

俄罗斯卫星通讯社报道称，叙利亚要求追究相关美国官员的“盗窃”责任，要求美国政府支付赔偿金，结束美国军队的非法存在，并将美国占领的领土、石油、天然气以及其他自然资源归还给叙利亚。

2011年，叙利亚危机爆发。2014年，美国以打击极端组织为由出兵叙利亚。至今，美军仍非法控制叙利亚北部和东北部代尔祖尔省、哈塞克省和拉卡省。叙利亚国家通讯社日前援引叙利亚铁路总局的话称，美军和美国所支持的“叙利亚民主军”继续在叙利亚东部代尔祖尔省和东北部哈塞克省抢夺基础设施和机械，包括机车和卡车。此外，据叙利亚官方统计数据，仅在今年6月上半月，美国在叙非法驻军就已经累计使用超过114辆次油罐车，盗采叙利亚石油。

维护正当利益

“长期以来，美国非法占领叙利亚部分领土，在这些领土上盗取石油、粮食及其他自然资源，以反恐之名行掠夺之实。”中国社会科学院西亚非洲研究所研究员余国庆接受采访时指出，叙利亚通过联合国对美国提出撤军及索赔等诉求，是希望借此提醒国际社会叙利亚主权和领土仍然受到侵害这一事实，表明叙利亚维护本国主权和领土完整的正当立场，使自己在国际社会重启的叙利亚问题和谈中处于正当、有利的地位。

近来，在中国等国际积极力量的推动下，曾被视为“世界火药桶”的中东迎来和解浪潮：沙特与伊朗恢复外交关系、也门和平进程出现积极进展、卡塔尔和巴林决定恢复外交关系……在此背景下，叙利亚与中东国家的关系也得到了改善：叙利亚与突尼斯、沙特恢复外交关系，并且成功重返阿拉伯国家联盟。

余国庆表示，“和解潮”的出现表明中东地区政治格局正在发生变化。叙利亚在当前这一时间节点提出撤军及索赔等诉求，也是因为关注到了这一客观形势，希望“和解潮”的势头和中东国家的支持能够帮助叙利亚更好维护其国家利益。

具有重要意义

余国庆认为，美国不会轻易同意撤军、赔偿等要求，而是会寻求各种理由予以拒绝。

“自叙利亚危机爆发以来，美国和叙利亚一直处于断交状态，在双方没有就分歧达成一致之前，美叙直接就撤军、赔偿等问题进行谈判的可能性不大。”余国庆说。

“不过，叙利亚此举仍然具有重要意义。”余国庆指出，一方面，叙利亚提出撤军及索赔等诉求，能使国际社会认识到叙利亚问题仍然是中东地区不稳定的根源之一，在中东地区进行正当的调整和治理，推动国际社会形成公正合理的国际政治经济新秩序。另一方面，叙利亚的谴责与抗议行为，也对其他主权和领土受到侵犯的国家起到示范作用，鼓舞这些国家反对霸权主义和强权政治，捍卫国家主权和领土完整。

(责编：刘叶婷、崔越)