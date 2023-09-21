原标题：日本东京一建筑工地15吨钢架坠落 已造成2死3伤

中新网9月20日电 据日本放送协会(NHK)报道，当地时间19日，日本东京中央区日本桥一处建筑工地发生安全事故，约15吨重的大型钢架坠落。目前该事故已造成2人死亡、3人受伤，警方正就事故原因进行调查。

图片来源：日本放送协会(NHK)报道截图

据报道，事故发生于当天上午9时20分左右，事故发生现场是一栋商业综合体大楼的建设工地，距离JR东京车站八重洲口约200米。

坠落的钢架长30米，重约15吨。现场工人介绍称，吊车正吊起该钢架，将其与其他钢架进行固定。

日本警方表示，事故发生时，有5名工人正在悬空的钢架上作业，钢架结构从建筑7层的位置坠落到了3层的位置。

报道称，钢架坠落导致2人死亡，3人受伤，伤员正在医院接受治疗。

目前，该工地已暂停施工。日本警方正在询问工地负责人，调查事故详细情况。负责该工程的建设公司表示，目前还在确认状况。

据报道，根据规划，该工地计划建造地上51层、地下4层的大楼，包含商业办公室，并设有大型客运站、国际会议厅等设施。工程项目于2021年动工，预计2025年竣工。

(责编：许文金、陈建军)