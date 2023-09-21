据新华社澳门9月19日电 （记者李寒芳、刘刚）2023年粤澳合作联席会议19日在澳门举行，澳门特区行政长官贺一诚、广东省省长王伟中出席会议。

今年会议以“深化粤澳高水平合作，推进粤港澳大湾区高质量发展”为主题。双方总结，过去一年，粤澳两地高层互访更频密，各领域交流更深入，合作关系更密切，进一步丰富粤澳合作的内涵和意义。未来，粤澳将进一步务实深化两地各领域合作，深入推进横琴粤澳深度合作区建设，凝心聚力建设粤港澳大湾区。

会上，贺一诚表示，继续大力推动经济适度多元发展，确保澳门特区长期繁荣稳定；继续努力深化横琴粤澳深度合作区建设，推动阶段目标稳步实现；汇聚粤澳更多优质资源，进一步深化两地合作。

王伟中表示，今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布实施4周年。要紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展这条主线，聚焦“四新”战略定位和“四新”重大任务，深入推进横琴粤澳深度合作区建设，加快推进《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》第一阶段重点目标任务落地落实。

会上，粤澳双方就高质量建设横琴粤澳深度合作区、落实金融支持横琴建设意见及深化粤澳现代金融业合作、推动粤澳医疗卫生高质量合作及发展大健康产业等多个议题进行了深入交流。

会后，双方共同见证了《粤澳共建智慧城市群合作协议》《关于建设“粤澳社保一窗通”（南沙专窗）的备忘录》及《粤澳知识产权合作协议（2023-2025年）》的签署仪式。

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