新华社华盛顿9月20日电（记者许缘）美国联邦储备委员会20日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。

美联储在当天发表的声明中说，近期指标表明美国经济活动持续稳步扩张，就业增长有所放缓，但依然强劲，通胀仍处于高位。家庭和企业信贷条件收紧可能会影响经济活动、就业和通胀，但影响程度尚不确定。

声明指出，在确定进一步收紧政策的程度时，美联储将考虑货币政策的累计收紧程度、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后程度，以及经济和金融发展。美联储将继续减持美国国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券，坚定致力于将通胀率恢复至2%的目标。

美联储当天还发布最新一期经济前景预期，将今明两年美国经济增长预期分别上调至2.1%和1.5%，将今明两年失业率预期分别下调至3.8%和4.1%。预计剔除食品和能源价格后的核心通胀率分别为3.7%和2.6%，仍高于2%的通胀目标。

根据最新经济前景预期，联邦公开市场委员会多数成员认为，今年联邦基金利率目标区间或升到5.5%至5.75%之间。这意味着，在今年剩下的两次货币政策会议上，美联储可能最多再加息一次。此外，多数成员预计美联储将在2024年降息。

美联储主席鲍威尔在会后举行的新闻发布会上表示，美联储准备在适当的情况下进一步提高利率，并将利率维持在一个限制性水平，直到确信通胀正朝着目标水平持续下降。如果经济如期发展，联邦公开市场委员会成员预计截至年底联邦基金利率的适当水平将在5.6%。

(责编：刘叶婷、崔越)