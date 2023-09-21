人民网华沙9月19日电 （记者李增伟）9月19日，“今晚我与月亮有约”2023年中匈友人共话中秋活动在匈牙利首都布达佩斯成功举办。本次活动是“天涯共此时”——中秋节全球联动系列活动之一，由中国驻匈牙利大使馆和中国驻布达佩斯旅游办事处联合主办。

由中国文化与旅游部提供的《明月几时有》视频为此次活动拉开序幕。匈牙利友人布谷演唱的《明月几时有》感染了现场的所有人，美妙的歌声传递了中国人中秋佳节的美好祝愿；一曲中国经典名曲《春江花月夜》优美动听，在主持人的讲解下，一幅月夜诗歌的生动画卷优美呈现。

“中秋诗词互动”是此次中秋主题活动的一大亮点。活动甄选了十余首在中国民间广为流传的中秋诗词，嘉宾根据拼音提示可以通过念出自己手上的诗词卡，感受中国诗词的韵律；通过匈语译文讲解，感受中国诗词的意境与美感，在轻松愉快的氛围里体验中华民族优秀传统文化的魅力。

本次活动现场特别用中国红灯笼进行了装扮，夜色中团团朦胧的温暖，和天上明月交相辉映。在悠扬的长笛乐声伴奏下，大家一边品尝美味月饼，一边观赏天上明月，相互交流和分享自己体验和感受。

匈牙利海关总署、OTP旅行社等匈牙利受邀机构的嘉宾纷纷表示，和众多中匈友人度过这样一个中秋节，非常难得。中国深厚的人文底蕴与丰富的文化旅游资源对匈牙利人民很有吸引力，期待未来有更多中国文化旅游交流活动在匈牙利举办。

(责编：苏缨翔、常红)