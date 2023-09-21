新华社罗马9月20日电（记者周啸天 陈占杰）“2023·中欧人权研讨会”20日在意大利首都罗马举行。本次会议聚焦“现代化与人权文明多样性”，来自中国、意大利、希腊、英国、美国、德国、荷兰、西班牙、瑞士、奥地利、保加利亚、捷克、挪威、波兰、葡萄牙、塞尔维亚等国的人权领域专家学者、政府官员、议会议员、政党与社会组织代表等130余人以线上与线下结合的方式研讨交流。

中国人权研究会会长白玛赤林发表致辞指出，世界是丰富多彩的，多样性是人类文明的魅力所在。每一种文明都凝聚了一个国家、一个民族的智慧结晶和精神追求，有其独特的存在价值。在推进中国式现代化的进程中，中国共产党领导人民走出了一条顺应时代潮流、适合中国国情的人权发展道路，取得丰硕成果。各国应在团结合作中推动全球人权治理正向发展，在现代化进程中促进所有人的自由全面发展，在交流互鉴中促进人权文明多样性，共同为当前国际人权领域中存在的问题挑战寻求解决之道。

意大利罗马大学法学院院长奥利维耶罗·迪利贝托表示，依法治国、建设法治国家已成为中国的基本方略。《中华人民共和国民法典》以专门章节对人格权予以规定，是重大创新。

英国议会上院议员尼尔·戴维森表示，各国经过长期发展，形成了自己的历史、制度、传统、生活方式和哲学理念。这种发展并非孤立，而是通过与世界其他地方的交流、学习产生的。我们应在认同彼此价值的基础上，以相互尊重的姿态交流、讨论人权问题。

研讨会期间，中外与会者围绕文明交流互鉴与现代人权理念的发展、现代化与人的自由全面发展、现代化进程中的可持续发展与数字时代的人权文明演进等议题举行三场平行会议。

中欧人权研讨会创立于2015年，是中欧在人权领域交流合作的机制化学术平台。本次会议由中国人权研究会与意大利罗马大学共同主办，西南政法大学人权研究院和意大利中意经济文化交流中心承办。

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