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中国代表80多国在人权理事会就保护残疾妇女权益发出共同声音

2023年09月21日08:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林9月21日电 （记者刘仲华）日内瓦消息：9月20日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在联合国人权理事会第54届会议代表80多个国家就“残疾妇女与社会包容”作共同发言，反响热烈。

共同发言指出，残疾妇女是人类大家庭中平等成员。北京世界妇女大会召开以来，全球妇女事业取得显著发展。但残疾妇女仍面临社会保障不足、歧视、贫困等挑战。

共同发言强调，促进社会包容发展是惠及残疾女性的重要方式，有利于为其平等生存发展作出贡献。要扩大残疾女性对经济社会文化事务的参与，让她们成为推动落实人的全面发展、2030年可持续发展议程的参与者、贡献者和受益者。

共同发言提出三点主张。一是提高社会包容意识。切实落实《北京宣言》和《行动纲领》，消除针对残疾女性的偏见和歧视。二是倡导社会包容政策。鼓励为残疾女性提供更加完备的养老条件，让她们的生存权得到稳定保障，发展权得到更好实现。三是开展社会包容建设。促进无障碍设施建设，使其更具系统性、可及性和包容性。

(责编：苏缨翔、常红)

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