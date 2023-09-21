新华社合肥9月20日电 题：中国制造有力维护全球供应链安全

新华社记者

2023世界制造业大会20日在中国制造业重镇安徽合肥开幕。在制造业大会展馆的新材料展区，铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司（以下简称“金威铜业”）经理胡铜生指着一卷卷看上去并不起眼的铜箔和铜板带展品说，它们是全球电子信息、汽车、机电等行业的重要原料。

9月20日拍摄的2023世界制造业大会开幕式现场。新华社记者 周牧 摄

创办于2018年的世界制造业大会，是中外企业一年一度展示最新制造业成果的重要平台，在保障供应链安全日益成为全球性话题的今天，尤其受到各界瞩目。

金威铜业此次展出的微合金化铜板带具有优异的可焊性和导电性，随着全球能源绿色转型，铜需求稳定上涨，这家公司的出口量从2020年的2000吨左右迅速提升到2022年的4000吨，市场遍及北美、东南亚、欧洲、中东等地。

2023世界制造业大会上不乏诸如金威铜业这样的重要供应链企业。本次大会设置了8万平方米展区，集中展示量子计算机、动力火箭、时速600公里磁悬浮列车、超导回旋质子治疗系统等全球制造业领域最新代表性成果，参展企业数量和展览面积创历届之最。

9月20日，在2023世界制造业大会上，观众近距离了解时速600公里高速磁浮交通系统。新华社记者 张端 摄

除了众多中国制造业龙头企业，大众、康宁、三菱电机等全球制造业领域120余家500强企业、200多名外方代表也参与大会。

全球10%的笔记本电脑、20%的液晶显示器、50%的光伏玻璃……位于长三角地区的安徽省近年来迅速崛起为中国制造业高地。大众汽车集团在安徽的新能源汽车项目计划总投资超过200亿元人民币，涵盖研发、生产、销售和售后服务的完整新能源汽车价值链，其最大年产能达35万辆整车的生产基地很快将要投产，大众还将在这里打造德国之外最大的采购和研发中心。

“这将进一步增强我们的竞争力。”大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德在本届制造业大会开幕式上视频致辞时说，“大众汽车正在为下一次创新飞跃做准备，安徽省和合肥市为我们提供了最好的条件，也为我们的重大投资提供了安全保障。”

9月20日，观众在2023世界制造业大会参观。新华社记者 周牧 摄

国家统计局最新公布的数据显示，8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，增速比上月加快0.8个百分点，其中制造业同比增长5.4%。

在世界经济波动下行、外部环境更趋复杂严峻的背景下，中国经济展现出复苏的韧性与活力，为持续维护全球供应链安全提供了坚强的保障和支撑。

今年以来，特斯拉宣布在上海新建储能超级工厂，其在上海超级工厂制造的第200万辆整车本月初下线；空中客车在天津投资建设第二条生产线；宝马第六代动力电池项目在沈阳全面动工……一系列在华投资动向凸显外资企业高度重视中国市场和供应链安全。

9月20日，人们在2023世界制造业大会参观。新华社记者 周牧 摄

参加2023世界制造业大会的法国液化空气（中国）投资有限公司（以下简称“液化空气中国”）大工业副总裁胡大明说，法国液化空气公司已经在中国投资30多年，全面开展生产、制造、研发等业务，深度融合于中国。

今年液化空气中国展开一系列投资和采购业务，巩固供应链上下游安全。年初，在天津的氢能供应基地项目启动，总投资预计超过10亿元，投产后将提升京津冀氢能供应能力；6月，与上海化学工业区签署谅解备忘录，共同研究在园区内开发碳捕集、利用与封存的可行性，并与三峡能源、三峡集团江苏分公司签署长期电力采购协议，每年在华采购可再生电力200吉瓦时。

“中国是全球最大的制造业国家，也是最重要的消费品国家，特别是在高端消费方面。从中长期来讲，我们企业对中国的投资依然非常有信心。”胡大明说。

9月20日，观众在2023世界制造业大会参观。新华社记者 周牧 摄

中国制造业创新动能持续壮大，绿色转型效果显现，在本次世界制造业大会上体现明显。作为中国头部光伏企业东方日升新能源股份有限公司的六大制造基地之一，东方日升（安徽）新能源有限公司的年产能达15吉瓦，其中有70%的太阳能电池和组件出口至德国、英国、美国等国家和地区。

“从上游的硅矿开采到硅片、电池片、组件的生产，我们有着一条完整的产业链，可以减少原材料价格上涨带来的影响，为全球市场提供稳定的供应。”公司项目经理杨清虹说。

在本次世界制造业大会的先进光伏与新型储能展区，东方日升（安徽）带来了其最新产品——高效异质结太阳能电池片。凭借较低成本和较高转化率，这一新的光伏产品正应用于西班牙、巴西等海外光伏电站建设，为当地人带来更清洁的能源。

“我们集团在全球建立了132家子公司，将我们生产制造的产品供应给世界各地的光伏电站。”杨清虹说。（记者：郭鑫、汪海月、何曦悦、郭晨）

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