新华社开罗9月20日电 专访：相信阿中合作将不断结出丰硕成果——访阿拉伯议会议长欧舒米

新华社记者姚兵 沈丹琳

阿拉伯议会议长欧舒米日前在埃及首都开罗接受新华社记者采访时表示，中国与广大阿拉伯国家建立了友好关系，相信阿中合作将不断结出丰硕成果。

欧舒米指出，中国正在以多种方式支持阿拉伯人民，特别是在促进经济发展、扩大投资、推动项目落实等方面。即将在中国宁夏举行的第六届中国-阿拉伯国家博览会必将推动阿中各领域合作进一步加强。

成立于2012年12月的阿拉伯议会是阿拉伯国家联盟下属的常设机构，现任议长欧舒米今年8月25日至31日率团访华，与中方探讨了加强双方立法机构交往事宜。欧舒米说，那是一次成功的访问，在加强阿中关系方面取得了积极成果。

“对中国的这次访问非常重要，我们得到了中国朋友鼎力支持和积极响应。”欧舒米说，“这使我们备受鼓舞，我们要进一步加强阿中关系，特别是立法机构之间的关系。”

欧舒米指出，“我们乐于与中国立法机构进行互利合作”，支持中国进一步深化同阿拉伯国家的合作关系。

欧舒米说，“我们对阿中合作非常乐观”，期待阿拉伯世界和中国的关系在未来得到进一步发展，并为双方带来“积极成果”。

欧舒米表示，阿拉伯世界与中国都拥有悠久的历史，双方关系可以追溯到几千年前。“中国是一个大国，有能力为许多国家提供帮助，我们为中国取得的成功感到高兴。”他说，“我们尊重中国，祝愿中国一切顺利。”

阿拉伯国家联盟总部设在开罗，现有22个成员国，中国与阿盟有着长期的合作关系。2004年1月30日，中国和阿盟共同宣布成立中阿合作论坛，成为双方开展集体对话与合作的重要平台。

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