人民网柏林9月21日电 （记者刘仲华）日内瓦消息：9月20日，联合国人权理事会第54届会议举行专题性人权议题一般性辩论。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使发言，积极宣介中国残疾人事业全面发展历史性成就。

陈旭表示，中国残疾人联合会第八次全国代表大会刚刚在北京召开，提出了完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系、促进残疾人事业全面发展的有关举措，呼吁把平等对待作为最好的关爱，把促进自立作为最好的扶助，消除有形无形的障碍和歧视，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的浓厚氛围和良好环境，在中国式现代化进程中共同创造残疾人更加美好的生活。

陈旭强调，近年来中国坚持以人民为中心的发展思想，充分保障残疾人各项权利和基本民生，实施《无障碍环境建设法》，建立困难残疾人生活补贴等专项保障制度，不断满足残疾人康复、教育、就业、文体需求，如期实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标。

陈旭表示，今年是《世界人权宣言》通过75周年和《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年。中方愿同各方以此为契机，共同促进和保护包括残疾人权利在内的各项人权。

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