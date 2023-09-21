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共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好的家园（和音）

2023年09月21日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国过去是、现在是、将来也永远是东盟的好邻居、好朋友、好伙伴。站在新的历史起点，中国将继续与东盟国家在携手发展、互利共赢的道路上同舟共济、精诚合作

　　

　　9月19日，为期4天的第二十届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁闭幕。今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议和建设更为紧密的中国—东盟命运共同体10周年，也是东博会和投资峰会创办20周年。本届东博会和投资峰会的成功举办体现了中国和东盟共谋发展、合作共赢的坚定决心，为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体注入了新动力。

　　东博会和投资峰会见证了中国和东盟关系的不断发展。20年前，中国作为对话伙伴国家率先加入《东南亚友好合作条约》，与东盟建立起面向和平与繁荣的战略伙伴关系。10年前，习近平主席在印度尼西亚国会发表重要演讲，提出愿同东盟国家共建21世纪海上丝绸之路，携手共建更为紧密的中国—东盟命运共同体，得到东盟各国积极响应。2年前，在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，习近平主席提出共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，为中国—东盟合作擘画崭新蓝图、指明前进方向。中国和东盟坚持团结自强、合作共赢，共同守护了地区和平与安宁，共同创造了经济腾飞的奇迹。

　　东博会和投资峰会见证了中国和东盟经贸合作稳步升级。本届东博会和投资峰会签约项目数量和总投资额均创历届之最，亮眼的成绩单折射出各方对中国经济发展、市场繁荣的坚定信心，也真切反映出中国与东盟经贸合作的深度和热度。中国与东盟双边贸易额从2004年的1000多亿美元增长至2022年的9753.4亿美元，中国连续14年保持东盟最大贸易伙伴地位，双方已连续3年互为最大贸易伙伴，累计双向投资总额超过了3800亿美元。当前，中国和东盟正积极推进自贸区3.0版谈判，将全面提升中国—东盟经贸制度型开放水平。中国—东盟关系已经成为亚太区域合作中最成功的和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

　　本届东博会和投资峰会以“和合共生建家园，命运与共向未来——推动‘一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”为主题，展现了开放合作的鲜明态度。东盟国家是高质量共建“一带一路”的优先方向和重点地区。共建“一带一路”同东盟互联互通总体规划加快对接，大量促发展、惠民生的项目落地生根，为双方人民带去实实在在的好处。“老挝将继续与东盟和中国保持密切合作，为落实共建‘一带一路’倡议作出积极贡献”“马来西亚愿同中方全力合作，推进高质量共建‘一带一路’”“泰国的发展政策和中国提出的‘一带一路’倡议相契合”……东盟国家纷纷表示愿继续同中方高质量共建“一带一路”，充分表明“一带一路”已成为中国和东盟国家的互利共赢之路，双方高质量共建“一带一路”必将越走越深、越走越实。

　　世界进入新的动荡变革期，不稳定性不确定性明显增加。中国和东盟国家将进一步深化感情的交融，进一步夯实信任的根基，进一步拉紧利益的纽带，进一步扩展开放的胸襟，共同做地区和平的建设者、合作共赢的倡导者、全人类共同价值的捍卫者，朝着构建更为紧密的中国—东盟命运共同体方向不断努力。中国奉行亲诚惠容的周边外交理念，一向坚持与邻为善、以邻为伴。未来，中方将在践行亲诚惠容方面下更大功夫，携手地区国家营造有利于发展繁荣、和平安宁的良好环境，把发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。

　　“相聚到永久，风雨并肩走，共患难，我们手牵手，永远是朋友……”响彻会场的东博会主题曲唱出了中国和东盟国家和合共生、命运与共的要义。中国过去是、现在是、将来也永远是东盟的好邻居、好朋友、好伙伴。站在新的历史起点，中国将继续与东盟国家在携手发展、互利共赢的道路上同舟共济、精诚合作，共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好的家园。

　　《 人民日报 》（ 2023年09月21日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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