“体验突尼斯”旅游推介会在京举行

人民网北京9月20日电 （记者李琰）19日，突尼斯驻华大使馆联合突尼斯国家旅游局驻华代表处在使馆举行“体验突尼斯”旅游推介会。突尼斯驻华大使阿迪勒·阿拉比表示，欢迎更多中国游客选择突尼斯作为旅游目的地，相信突尼斯和中国作为两个旅游资源丰富的国家，加强旅游合作有助于巩固两国传统友谊，增进民众相知相交、民心相通。

今年8月10日，中国文化和旅游部发布通知，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。突尼斯被纳入第三批出境团队游目的地恢复的国家名单。名单发布后，包括突尼斯在内的多个国家旅游产品搜索量迅速增加。

突尼斯位于非洲北端，北部与东部濒临地中海，隔突尼斯海峡与意大利相望。突尼斯拥有悠久历史，历史遗迹丰富，多元文化融合。阿迪勒·阿拉比大使表示：“我们可以自豪地说，突尼斯就像是一个巨大的露天博物馆，因为你可以在任何地方找到不同时期的历史遗迹。”

据介绍，突尼斯多处历史遗址被联合国教科文组织列入世界遗产名录或世界文化遗产名录，包括迦太基古城、凯鲁万古城、杜加和土加，以及埃尔·杰姆古罗马斗兽场。9月18日，在沙特举行的世界遗产委员会第45届扩大会议上，突尼斯的杰尔巴岛被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

阿迪勒·阿拉比大使表示，明年我们将庆祝突中建交60周年，希望借此契机，双方策划一系列具有特色的文化交流活动，加强两国务实合作和深化传统友谊。

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