培训现场。人民网记者 黄炜鑫摄

人民网内罗毕9月19日电 （记者黄炜鑫）南京农业大学和肯尼亚埃格顿大学近日在肯尼亚纳库鲁郡联合举办中非农业发展和减贫示范村番茄生产培训班。培训班为期一周，共有百余名当地农业官员、农民、企业员工和学生参加。

马坦吉提萨村农场主汉娜·加丝利姆说，与中国农业专家的合作可以使当地农民受益，期待新的农业技术帮助。

纳库鲁郡农业官员查尔斯·卡里乌基·吉特哈尔称，番茄是当地重要农作物，此次培训可以让参加人员学习到先进技术，有助于提高农民收入，解决粮食安全问题。

埃格顿大学副校长安德鲁·穆卢瓦表示，该校与南京农业大学合作时间长，中国农业专家切实帮助了当地农民，确保推广的农业技术能够真正起到作用，让农民获得产量，产生良好经济效益。

2022年10月，肯尼亚首个中非农业发展与减贫示范村于纳库鲁郡马坦吉提萨村挂牌。这是“‘一带一路’南南合作农业教育科技创新联盟”在非洲建设的首批示范村之一。一年来，中国农业专家在当地开展了知识培训、技术指导、农业设施修缮等。

此外，当地时间18日上午，中肯相关方面还举办了中国-肯尼亚作物分子生物学“一带一路”联合实验室揭牌活动。南京农业大学校长陈发棣、中国驻肯尼亚大使馆公使衔参赞张益俊，肯尼亚埃格顿大学代表出席了相关活动。

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